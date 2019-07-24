"Прямо тут пристрелю": молодому жиголо угрожали расправой в гостях у Шепелева

Состоятельная бизнес-леди Александра Рашель вызывает на детектор лжи своего возлюбленного Александра Кудрявцева. Предпринимательница старше избранника на 34 года. В студии программы "На самом деле" Первого канала светская львица выяснила, что в действительности чувствует к ней молодой мужчина.

"Неделю назад мне позвонила одна дама, поверхностная знакомая, и сообщила мне одну очень неприятную новость касаемо этого молодого человека. Мы вместе уже полгода. Она стала рассказывать такие подробности, которые мне очень не понравились, я позволила себе ей не поверить", - рассказала Александра Рашель ведущему программы "На самом деле" Дмитрию Шепелеву.

После этого Рашель пояснила, что с ней связывалась предпринимательница и светская львица Ксения Мерц. Она рассказала Александре, что встречалась с ее возлюбленным, вложила в его бизнес солидную сумму, а в итоге тот променял ее на другую. Мерц уверяет – Кудрявцев не бизнесмен, как утверждает, а мошенник, жиголо и охотник за деньгами богатых женщин.

"Меня напрягло, что Александр есть на сайте знакомств, она видела. Мне это неприятно чисто психологически, чисто физически. Если это правда, я его прямо тут пристрелю", – пригрозила расправой возлюбленному бизнесвумен.

Рашель словам бывшей приятельницы старается не верить. По ее мнению, Кудрявцев не переписал бы на нее половину своей фирмы, будь у него подобные намерения. Между тем светская львица не стала скрывать, что в ее душе поселились сомнения.

Александр Кудрявцев тоже появился в студии ток-шоу "На самом деле". Мужчина был потрясен, что его зазноба готова поверить наговорам бывшей подруги. Он уверил присутствующих, что встречается с Рашель не из-за денег, якобы он сам достаточно зарабатывает.

Кудрявцев согласился пройти проверку на полиграфе, однако еще до начала программы он сообщил, что принял препарат, способный исказить результаты тестирования. Итоги исследования расстроили Александру Рашель: все, о чем говорила Ксения Мерц, подтвердилось.

Редакторы ток-шоу "На самом деле" не ограничились детектором лжи . Телевизионщики наняли адвоката Александра Бенхина, который провел собственное расследование. По словам юриста, переписав часть фирмы на светскую львицу, Кудрявцев сделал ее должником.

"Мне на экспертизу попал договор дарения, слава богу, он пока не заверен нотариально. В компании максимум на 600 тысяч активов, а долгов там 12 миллионов рублей. Подписав, она становится должником по всем обязательствам в размере 50 процентов", – рассказал Бенхин в студии программы "На самом деле".

Александра Рашель отказывалась верить тому, что услышала в студии ток-шоу. Предпринимательница потребовала предоставить доказательства, например, официальные выписки и справки.