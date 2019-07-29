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Шоу-бизнес

Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым

Михаил Задорнов. Фото: www.globallookpress.com
Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы "На самом деле" на Первом канале.
прочитано 1536 раз

Марина Орлова не первый раз становится участницей публичного скандала. Не так давно об артистке много писали в прессе: ее называли музой юмориста Михаила Задорнова. Тогда девушка рассказывала, что между ней и артистом проскочила искра и породила слухи о том, что они состояли в интимных отношениях. Вдова юмориста Елена Бомбина, в свою очередь, обвиняла Орлову в желании попиариться. 

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 Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Теперь 20-летняя модель Кристина Строителева заявляет, что Марина Орлова пытается увести у нее жениха, актера Георгия Кириянова. Манекенщица нашла в телефоне возлюбленного нежную переписку с артисткой.

"Я решила ей набрать. Она сказала, что они уже четыре месяца состоят в отношениях, что у них все хорошо, что Гера ее любит. Я ей объясняю, что Гера мой молодой человек, что мы уже полтора года вместе, что дело идет к свадьбе. Я попросила ее отойти, потому что у нас все хорошо, у нас все серьезно, просто исчезнуть. Она сказала, что у меня с головой не в порядке, что я сумасшедшая, больная", – рассказала Кристина Строителева ведущему шоу "На самом деле" Дмитрию Шепелеву.

Марина Орлова, которая тоже появилась в студии программы, обвинения Кристины Строителевой опровергает. "Какие новые способы стали люди применять для того, чтобы как-то прославиться", – заявила артистка с порога.

Марина рассказала, что встречается с Георгием четыре месяца, у них стабильные крепкие отношения. Орлова уверена, что у Строителевой и Кириянова никогда не было романа. Модель, по мнению артистки, просто сумасшедшая. Однако детектор лжи показал, что не все так просто: согласно результатам исследования, обе девушки говорят правду.

Дмитрий Шепелев пригласил на съемочную площадку самого Георгия. Кириянов отметил, что никогда не состоял в отношениях со Строителевой.

"Мы виделись с ней примерно полтора года назад на кастинге, мы снимали рекламу. Больше ни личных, ни деловых – никаких отношений у нас больше не было", – сообщил артист в эфир программы "На самом деле".

Кириянов также прошел проверку на полиграфе. Удивительно, но, судя по показаниям детектора лжи, артист тоже не врет. Собравшиеся в студии эксперты не могли понять, как на один вопрос им удалось получить два противоположных и правдивых ответа.

Ситуацию прояснил частный детектив Василий Пашкевич. Сыщик следил за Георгием Кирияновым по заданию редакции ток-шоу "На самом деле". В итоге Пашкевич выяснил, что у артиста есть брат-близнец по имени Аркадий. Родственник приехал на программу, чтобы пройти полиграф за артиста. Георгий хотел скрыть от Марины и Кристины, что какое-то время встречался с ними обеими.

Автор: 29 июля 2019, 14:59

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