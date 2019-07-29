Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым

Марина Орлова не первый раз становится участницей публичного скандала. Не так давно об артистке много писали в прессе: ее называли музой юмориста Михаила Задорнова. Тогда девушка рассказывала, что между ней и артистом проскочила искра и породила слухи о том, что они состояли в интимных отношениях. Вдова юмориста Елена Бомбина, в свою очередь, обвиняла Орлову в желании попиариться.
Теперь 20-летняя модель Кристина Строителева заявляет, что Марина Орлова пытается увести у нее жениха, актера Георгия Кириянова. Манекенщица нашла в телефоне возлюбленного нежную переписку с артисткой.
"Я решила ей набрать. Она сказала, что они уже четыре месяца состоят в отношениях, что у них все хорошо, что Гера ее любит. Я ей объясняю, что Гера мой молодой человек, что мы уже полтора года вместе, что дело идет к свадьбе. Я попросила ее отойти, потому что у нас все хорошо, у нас все серьезно, просто исчезнуть. Она сказала, что у меня с головой не в порядке, что я сумасшедшая, больная", – рассказала Кристина Строителева ведущему шоу "На самом деле" Дмитрию Шепелеву.
Марина Орлова, которая тоже появилась в студии программы, обвинения Кристины Строителевой опровергает. "Какие новые способы стали люди применять для того, чтобы как-то прославиться", – заявила артистка с порога.
Марина рассказала, что встречается с Георгием четыре месяца, у них стабильные крепкие отношения. Орлова уверена, что у Строителевой и Кириянова никогда не было романа. Модель, по мнению артистки, просто сумасшедшая. Однако детектор лжи показал, что не все так просто: согласно результатам исследования, обе девушки говорят правду.
Дмитрий Шепелев пригласил на съемочную площадку самого Георгия. Кириянов отметил, что никогда не состоял в отношениях со Строителевой.
"Мы виделись с ней примерно полтора года назад на кастинге, мы снимали рекламу. Больше ни личных, ни деловых – никаких отношений у нас больше не было", – сообщил артист в эфир программы "На самом деле".
Кириянов также прошел проверку на полиграфе. Удивительно, но, судя по показаниям детектора лжи, артист тоже не врет. Собравшиеся в студии эксперты не могли понять, как на один вопрос им удалось получить два противоположных и правдивых ответа.
Ситуацию прояснил частный детектив Василий Пашкевич. Сыщик следил за Георгием Кирияновым по заданию редакции ток-шоу "На самом деле". В итоге Пашкевич выяснил, что у артиста есть брат-близнец по имени Аркадий. Родственник приехал на программу, чтобы пройти полиграф за артиста. Георгий хотел скрыть от Марины и Кристины, что какое-то время встречался с ними обеими.
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