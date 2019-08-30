"Как инфаркт в 26 лет?": узнавший диагноз Корчевников не сдержался

Актриса Валентина Ананьина стала гостьей Бориса Корчевникова. Звезда советского кино в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" рассказала о трагедии, которую ей пришлось пережить.

Валентина Ананьина окончила актерский факультет ВГИКа. Перспективную артистку сразу приняли в штат "Мосфильма". Ананьина стала одной из самых снимаемых актрис, однако играла только роли второго плана. Сегодня в фильмографии 86-летней Валентины Георгиевны более 200 ролей.

В эфире программы "Судьба человека" она призналась, что в 26 лет пережила инфаркт. Звезда сказала, что не сразу поняла, что произошло.

"Боли в сердце были, я помню, а мы все ездили что-то с мужем. А потом к одной приятельнице заехали, она врач. Что-то я схватилась за сердце. Она говорит, давай кардиограмму сделаем. Сделала. Оказалось, инфаркт", - вспомнила знаменитость.

Артистка месяц была прикована к постели. Супруг, прославленный оператор Анатолий Баранов, не отходил от Ананьиной. Мужчина взял на себя все домашние заботы. Периодически ее навещал врач, но лучше Валентине не становилось. Ее госпитализировали еще на месяц.

"В больнице в то время лечили одним аспирином. Аспирин давали три раза в день, больше ничего. Мне надоел этот аспирин, я самовольно ушла из больницы", – поделилась Валентина Георгиевна.

Артистка поведала, что чувствовала себя хорошо, поэтому сразу после выписки отправилась на съемки. Такая невнимательность к своему здоровью удивила Бориса Корчевникова. Не сдержавшись, он высказался.

"У меня был вопрос на языке: "Как инфаркт в 26 лет?" А когда вы сказали, что вы, вставши с кровати, сразу на съемку, у меня вопрос снялся. Вы к 26 годам снимались, наверное, как белка в колесе, и поэтому заработали себе инфаркт" – заметил ведущий шоу "Судьба человека".

Валентина не согласилась с предположением Бориса. По словам артистки, проблемы со здоровьем вызваны чем-то еще. Чем именно, она уточнять не стала.

В эфире ток-шоу "Судьба человека" артистка рассказала о трагедии, которая разделила ее жизнь на "до" и "после". В 45 лет Валентина Георгиевна стала вдовой. Ее супруг Анатолий Баранов скончался в возрасте 49 лет. Ананьина осталась одна. Детей у пары не было.

"Инсульт и инфаркт сразу. Отвезли в больницу. Он был в коме, я с ним просидела, пока он не умер. Я не выходила из палаты. И днем, и ночью я не выходила. Я сидела, сидела и сидела. Я боялась, что, если я уйду, он умрет. Я думала, что он должен прийти в себя все равно. Но он в себя не пришел", – с горечью поведала артистка ведущему ток-шоу "Судьба человека".

12 лет назад Валентина Георгиевна сама пережила инсульт. Артистка до сих пор лечится от его последствий. По словам звезды советского кино, после удара у нее на время отнялась левая сторона тела. Сейчас она чувствует себя намного лучше.