"Вы хотите ребенка, а он нет": Корчевникова возмутило безразличие Ефремова к беременности возлюбленной

Артистка Евгения Добровольская стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" знаменитость раскрыла причины развода с коллегой по цеху Михаилом Ефремовым.

Брак артистов продлился семь лет. Вскоре после свадьбы, которая, к слову, была довольно специфичной: невеста была без подвенечного платья, а жених – без передних зубов, у Михаила Ефремова и Евгении Добровольской родился сын Николай.

По словам Добровольской, Ефремов не хотел ребенка, он не был готов ответственности и переменам в жизни. Отцом артист оказался посредственным – малышом занимался мало. Николай в раннем детстве был болезненным, первые месяцы родительства оказались очень тяжелыми.

"У Николаши была астма, такая же врожденная, как у Миши, и, пока не нашли врача, первые два года мы вообще не спали. Потому что ребенок задыхался и его надо было держать вертикально. Мы его по очереди носили на руках каждую ночь", – рассказала Добровольская в студии "Судьба человека".

Свекровь Евгении – актриса Алла Покровская – активно участвовала в воспитании внука. По словам Добровольской, она хорошо общалась с матерью мужа.

"Это больно такое услышать. Вы хотите ребенка, а он нет", – возмутился безразличию артиста ведущий программы Борис Корчевников. "Если ко всему относиться так серьезно, то можно сдохнуть. Я самодостаточный человек", - ответила Евгения.

Главной причиной развода Ефремова и Добровольской многие считают измены, якобы актер параллельно крутил роман с артисткой Ксенией Качалиной. Однако в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека" Евгения опровергла эти домыслы. Знаменитость подчеркнула, что в браке с ней Михаил Ефремов не пил.

"Измен не было, мы просто расстались, все, что случилось, случилось потом. У нас была договоренность, что мы не изменяем, иначе нет смысла", – отметила артистка.

Добровольская добавила, что отсутствие совместно нажитого имущества сыграло им на руку: процесс расставания оказался менее болезненным. Супруги освободили съемную квартиру и разошлись в разные стороны.

"У нас была репетиция развода, после которой мы поняли, что не готовы жить отдельно и как-то друг без друга существовать. А потом уже как-то утвердились в той мысли, что пора расходиться. Он просто перестал бояться меня потерять. Когда отрезается по чуть-чуть, а мы по чуть-чуть отрезали отношения между нами, вот они разрезались и все. У нас было сто долларов и машина "Нива". Он взял сто долларов, а я машину "Ниву", и мы разъехались", – рассказала Евгения Добровольская в эфире ток-шоу "Судьба человека".