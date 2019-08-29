"Тетки разорвали бы на куски": Корчевникову рассказали о пользе ранней женитьбы

Звезда фильма "Человек-амфибия" стала гостем Бориса Корчевникова. Владимир Коренев приехал в студию программы "Судьба человека" вместе с женой Алевтиной Константиновой.

Артист познакомился с супругой во время учебы в ГИТИСе. По словам актера, его избранница "была эдакой тургеневской барышней". Сразу после получения дипломов Владимир и Алевтина поженились. Константинова сама сделала предложение Кореневу.

"Ранний брак удерживает от очень многих ошибок. Я очень рад, что женился, закончив институт. Иначе пошел бы по рукам, тетки разорвали бы на куски, наверное. А тут женился и был под присмотром", – сказал Коренев в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

По словам Алевтины Константиновой, начало семейной жизни было непростым. Какое-то время молодые жили в декорационном сарайчике Московского драматического театра имени Станиславского. Денег постоянно не хватало. Артист брался за любую работу. Позже они получили комнату в общежитии.

Константинова говорит, что тогда очень ревновала мужа. Рядом с ним всегда вились какие-то барышни.

"И ругались, и все было, потому что за ним бегали толпы. Ревновала я его безумно в первое время. Только повернусь, а его уже увела за собой Светка какая-нибудь. Это было как мешок с блохами – открылся и Коренева нет. Вот такое было существо. Мне ужасы снились", – рассказала жена звезды в программе "Судьба человека".

Супруги смогли преодолеть все трудности. Они вместе уже более 60 лет. Вырастили дочь. Народный артист признался ведущему шоу "Судьба человека", что за свою долгую жизнь он понял, что любовь – это вечный страх потерять ту, без которой он даже не может представить себе свое существование.