Сгорел на работе: сентиментального Корчевникова растрогали слова известной актрисы

Звезда популярной в советское время передачи "Кабачок "13 стульев" Зоя Зелинская стала гостьей Бориса Корчевникова. Народная артистка рассказала о личной жизни в эфире ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Первым мужем знаменитости был режиссер Георгий Зелинский. Именно он помог Зое Николаевне стать звездой, дав ей роль в своем юмористическом проекте "Кабачок "13 стульев". Супруги прожили десять лет, однако детей у них так и не появилось.

В студии программы "Судьба человека" Зелинская призналась, что, будучи замужем за режиссером, впервые влюбилась. Ее избранником стал журналист Валерий Леднев. По словам Зои Николаевны, сообщить супругу о расставании было крайне тяжело.

"Я все сказала ему. Но мне было тяжелее, страшнее. Это же я сделала. Но по-другому не могла. Была любовь", – поделилась с Борисом Корчевниковым звезда советского кино.

В 41 год Зоя Зелинская впервые стала мамой. Она подарила второму мужу сына Сергея. Артистка отметила, что до встречи с Валерием Ледневым не собиралась рожать детей.

Семейное счастье Зелинской длилось недолго. Леднев умер от инсульта. По словам звезды, ее супруг сгорел на работе – много трудился, постоянно летал, ездил по стране. Еще несколько дней после удара доктора пытались спасти журналиста, однако их старания оказались тщетными.

"Знаете, меня долго не покидало ощущение, что он здесь, что он со мной… Так было года три", – рассказала Зоя Зелинская в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".

Больше 30 лет прошло с момента трагедии, но артистке все еще тяжело об этом говорить. Борис Корчевников проникся историей гостьи. Сентиментальный шоумен молча слушал и сочувственно кивал.



Зоя Зелинская поведала, что после развода не потеряла связь с Георгием Зелинским. Режиссер и актриса остались добрыми друзьями. Первый муж звезды так и не смог устроить личную жизнь. До сих пор звезда "Кабачка "13 стульев" не может избавиться от чувства вины перед ним.

В студии ток-шоу "Судьба человека" народная артистка сообщила, что в последние месяцы жизни Георгий Зелинский жил у нее дома. Звезда советского кино ухаживала за первым мужем. Когда в начале 2000-х режиссер скончался, Зоя Зелинская почувствовала, что овдовела во второй раз.