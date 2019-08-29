Лолита ответила на жесткие слова Варум

Обычно сдержанная Анжелика Варум разразилась пространным постом, который посвятила Лолите Милявской и ее обидчикам. Певица отреагировала на открытое письмо.

У себя в Instagram-аккаунте Анжелика Варум разместила фотографию. на которой обнимает расплакавшуюся Лолиту Милявскую. Что именно так подкосило певицу, то ли расставание с молодым мужем, то ли исполнение проникновенной песни "Городок", неизвестно, но это обстоятельство заставило Анжелику разразиться пространным, а местами жестким постом.

В нем Варум рассыпалась в комплиментах Милявской и пригрозила ее обидчикам. "Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу – пристрелю на месте!" – пригрозила "нечистоплотным персонажам" обычно сдержанная Анжелика.

Она призналась, как "невыносимо" смотреть на "руины", которые те после себя оставляют. "А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно!" – объяснила певица. Этот жесткий выпад не оставил равнодушной саму Лолиту Милявскую. Она отреагировала на слова Анжелики Варум, оставив такой комментарий: "Я реву! Прочитала Тебя и не могу себя держать ❤️❤️❤️ Но это слезы Боагодарности❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".

Интересно, что Лолита скопировала этот пост к себе на страницу и добавила: "Подпишусь под каждым словом❤️ Маша (настоящее имя Анжелики Варум. – Прим.ред.) Чувствует меня, как никто ❤️❤️❤️❤️ Все Правда, что я собираю себя в кучу после неудачного " опыта"❤️".

В комментариях отметилось и множество других отечественных знаменитостей. В частности, в аккаунте Варум Лера Кудрявцева написала: "Машенька 🙏🏽девочки милые ! Вас хочется обнять и не отпускать ❤️". А на страничке Лолиты добавила: "Лучше , чем Маша не скажешь 🙏🏽 просто умница и спасибо ей за такие слова . Она права на 💯. Лолик знай , люблю тебя очень ❤️". также не остались в стороне юмористка Марина Федункив, певицы Зара и Юлия Ковальчук, телеведущая Яна Чурикова и другие.