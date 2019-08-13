Говорящая о жизни с Агутиным Варум сболтнула лишнего

Певица дала откровенное интервью телевизионщикам. В конце записи программы Анжелика Варум поняла, что, возможно, наговорила лишнего.

Артистка замужем за певцом Леонидом Агутиным уже 22 года. После стольких лет совместного проживания супруги знают друг о друге все и даже больше. Анжелика Варум призналась, что иногда чувствует себя "второй мамой Лени".

Артистка старается окружить супруга заботой и любовью, поэтому, разъезды с гастролями – для нее настоящий стресс. Варум призналась, что не может уснуть, пока не убедится, что ее супруг сыт.

"Я контролер. Мне обязательно надо контролировать: поел или не поел и все-такое. Ведь мне же это потом все разгребать", – цитирует Анжелику Варум Teleprogramma.pro со ссылкой на шоу "Синдеева" телеканала "Дождь".

Отметим, что певица тщательно следит за здоровьем избранника. Более того, Варум напоминает Агутину во сколько ложиться спать и что делать, если он заболел.

Также, собирая мужу в дорогу знаменитость всегда кладет ему в сумку стеклянную бутылку для воды. При необходимости Леонид наполняет ее горячей водой и использует как грелку.

Примечательно, что в конце программы Анжелика Варум поняла, что, возможно, сболтнула лишнего. Чтобы загладить вину, вокалистка попросила у избранника прощения.