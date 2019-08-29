Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 августа 2019 года

Лолита ответила на жесткие слова Варум
Анжелика Варум разместила в Instagram фотографию, на которой обнимает плачущую Лолиту Милявскую. Что так расстроило звезду – расставание с молодым мужем или исполнение песни "Городок" – неизвестно. Однако это обстоятельство побудило Анжелику оставить в соцсети грозный пост.
Варум рассыпалась в комплиментах Милявской и пригрозила ее обидчикам. "Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу – пристрелю на месте!" – пригрозила "нечистоплотным персонажам" обычно сдержанная артистка.
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