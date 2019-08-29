Крутой серьезно поговорил с изменившей "Новой волне" Пугачевой

В этом году один из конкурсных дней был посвящен творчеству Аллы Пугачевой. Правда, как признался Игорь Крутой, изначально замысел был другим.
"Я хотел, чтобы хиты Аллы Борисовны исполняли другие известные артисты, – признался маэстро. – Позвонил ей, но она ответила, что, мол, это уже было, Первый канал делал нечто подобное (к одному из юбилеев был снят проект "Сюрприз для Аллы", – Прим. ред.). "Ты, конечно, можешь все равно это сделать и не спрашивать меня, но мое мнение такое", – передал слова Пугачевой Крутой.
После этого Игорь Яковлевич решил, что шлягеры Примадонны могут спеть конкурсанты. "А вот это может быть интересно", – заключила последняя народная артистка СССР.
Напомним, Алла Пугачева считается музой "Новой волны", но последние несколько лет не приезжает, предпочитая олимпийским объектам Сочи дюны Юрмалы, где отдыхает почти два месяца. Игорь Крутой признался, что уже сегодня думает об артистах, которых будут чествовать на "Волне" через год. Возможно, это будут Юрий Антонов, Игорь Николаев или Лариса Долина, которые отметят юбилеи. Что касается месяца проведения, то, скорее всего, это тоже будет в конце августа.
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