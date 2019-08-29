"Всесилие идиотизма": Пригожин раздавил Бузову

Ведущая скандального телешоу "Дом-2" появилась в мире музыки неожиданно. Девушка буквально ворвалась в чарты с хитом "Мало половин". Шумиха поднялась немалая. О и без того известной Ольге Бузовой заговорили. Но в каком ключе?
"Бузова – героиня "Дома-2". На этот формат ориентировались простые люди, у которых не сформировался мозг до конца", – заявил в интервью Иосиф Пригожин.
Как сообщает "Вечерняя Москва", продюсер подчеркнул: раньше звезды отечественной сцены вызывали желание подняться до их уровня, эстрада воспитывала в людях чувство прекрасного. Современные артисты, по его словам, предпочитают опускаться до уровня своей аудитории.
Пригожин добавил, что выходки нынешних медийных персон недостойны обсуждения и уж тем более снисхождения, передает телеканал "360". "Мы не имеем права насмехаться над тем, что было связано с историей, теми, кто дал нам жизнь, драматическими моментами нашей жизни... Это же чистый разврат!" – уверен он.
Причиной резких высказываний продюсера стали видео некоторых российских звезд. В одном из них телеведущая Ольга Бузова назвала себя блокадницей, облизывая тарелку. А ролик балерины Анастасии Волочковой, в котором та жарит шашлык, сопровожден смеющимся смайликом и подписью: "Вечный огонь".
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