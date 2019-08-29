Положение парализованного Бориса Моисеева ухудшилось

После двух инсультов Борис Моисеев несколько лет не выходит на сцену. Артист не выступает, почти не дает интервью и не посещает светских мероприятий. Не секрет, что эксцентричный исполнитель частично парализован: у него не функционируют рука и верхняя губа. Стало известно, что ситуация усугубилась. Это касается финансового состояния артиста. Из-за отсутствия доходов с концертов Борис Моисеев вынужден распродавать имущество, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Певец продал свои шикарные апартаменты в Дубае, несколько ценных картин и эксклюзивные ювелирные изделия. Артист берет деньги даже за интервью. Можно представить, как за Бориса переживают его многочисленные поклонники. Судя по разговорам в Сети, фанаты всерьез озабочены его состоянием. Особо наблюдательные поклонники отметили, что в последнее время Моисеев сильно поправился и ходит не без посторонней помощи. Да и выглядит, по их мнению, плохо.
Тем не менее, разбитый инсультами исполнитель ведет здоровый образ жизни. Каждое лето на месяц Борис Моисеев выезжает в Юрмалу. Там у него есть трехкомнатная квартира. Певец любит гулять по берегу и заходить в магазины. А если его узнают, то радуется вдвойне. Буквально вернувшийся с того света, артист радуется каждому прожитому дню, несмотря ни на что.
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