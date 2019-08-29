Волочкова в расстегнутой одежде обнажила интимное место

Анастасия Волочкова сбросила лишний вес. Теперь скандально известная балерина при каждом удобном случае демонстрирует великолепную фигуру.

Анастасия Волочкова сильно похудела. Танцовщица не делает секрета из того, как ей удалось сбросить лишние килограммы. Она усиленно готовилась к спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". Репетиции занимали не меньше восьми часов, Анастасия занималась каждый день.

В итоге она добилась великолепной формы, которую поддерживает регулярными тренировками в спортзале. Волочкова крутит пируэты, делает шпагат, растягивается, стоя у балетного станка.

Свою профессию артистка любит всей душой. "Счастье не в деньгах, поверьте. Не все ими измеряется. Счастье – это любить и быть любимой. Быть востребованной в творчестве. Быть профессионалом хотя бы одного дела в жизни. Осознание того, что достигнуты определенные высоты и пройдены невыносимые испытания с честью и достоинством, дает свободу", – написала она в Instagram.

А еще балерине доставляют удовольствие обычные женские радости вроде похода в салон красоты. В один из них звезда пришла в суперкоротких шортах и рубашке, которую расстегнула до груди и утянула на спине, чтобы похвастаться точеной фигурой.

В ролике Анастасия Волочкова кокетливо покрутилась перед камерой, выразительно переступила с ноги на ногу и подняла руки над головой. При этом рубашка задралась до интимного места – ложбинки между грудями.

Довольная произведенным эффектом, артистка опустила руки и приняла подчеркнуто скромную позу. Рубашка, кстати, прежнее положение не приняла, но Анастасия Волочкова на это не обратила никакого внимания.