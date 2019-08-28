"До боли в душе": Билан на сцене заявил об ужасной трагедии

В микроблоге певца появилась фотография с концерта в Сочи. Исполнитель вышел на сцену с боди-артом – на его теле был изображен горящий лес. Декорации во время выступления Димы Билана соответствовали концепции.
Артист не остался безучастным к трагедии национального масштаба. "Тема глобальных пожаров меня тронула до боли в душе", – заявил Билан. Артист подчеркнул, что он долго молчал об этой проблеме и рад возможности высказаться при помощи музыки.
Судя по реакции россиян, номер Димы Билана никого не оставил равнодушным. "Как красиво... Все еще плачу... И эффекты нереальны", "Дима, спасибо. Это было, как всегда, очень откровенно и очень эмоционально! Отдельная благодарность стилисту за костюм, а художнику – за роспись тела. Это было очень неожиданно. Вы, наверное, пока единственный, кто использовал такой необычный прием!" – сообщили подписчики.
Отметились в комментариях под постом Димы Билана и его коллеги. "Это было великолепно! Браво! До слез!" – признался Филипп Киркоров.
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