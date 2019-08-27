Дима Билан исполнил свою давнюю мечту

Певиц Дима Билан приехал в Сочи, чтобы посетить конкурс "Новая волна". Во время поездки ему удалось осуществить одну из своих самых заветных мечт.

Исполнитель поднялся на параплане на высоту в две тысячи метров. Весь процесс полета он запечатлел на видео, которое позже опубликовал на своей странице в Instagram.

На записи детально видно все пейзажи, над которыми парит Дмитрий. Конечно, он был не в одиночестве, а с инструктором. Кроме того, Билана обязали надеть специальную экипировку.

Под постом музыкант рассказал, что ему долго не удавалось воплотить свое желание в жизнь. Как оказалось, погода дважды не пускала его взлететь. Первый раз – на Гоа, второй – в Сочи. Когда подходила очередь певца, ветер моментально стихал.

"Я теперь точно на одном полете не остановлюсь, и кто знает, может не за горами и прыжки с парашюта...", – поделился мыслями Дмитрий.

Поклонники были впечатлены смелым поступком звезды. Многие заявили, что искренне рады за Билана, так как ему, наконец, удалось осуществить мечту. "Ух, здорово очень, что все сложилось и вы полетали😊👍🏻👍🏻 Должно быть, непередаваемое ощущение полёта и свободы😌🙈🙈 Захватывающая дух красота вокруг Вас и бескрайние просторы😊😍 Мощь природы (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметил пользователь Сети.