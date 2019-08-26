"Могут отрезать": Билан раскрыл подробности чудовищной болезни

В личном Instagram вокалист опубликовал видео. В кадре Дима Билан говорит о наболевшем.
Исполнитель отмечает, что артист – это человек, который готов все положить на алтарь любимой профессии. "А это сломанные ноги, с которыми ты потом работаешь на 300 процентов, рискуя, что ее (ногу – прим. ред.) тебе потом вообще могут отрезать", – отмечает Дима Билан.
За 18 лет творческой деятельности артисту пришлось столкнуться с множеством трудностей. Постоянная нервотрепка, толпы людей вокруг, скандалы и судебные разбирательства – вот через что пришлось пройти вокалисту.
Дмитрий вспомнил, как давал концерт на улице. В тот день было всего четыре градуса тепла. После выступления он три месяца лежал с чудовищной температурой в больнице. Врачи не могли нормализовать его состояние.
"Я рисковый чувак, я много чего видел и со временем перестал бояться многих вещей", – сказал Дима Билан.
Певец рассказал, что содержит большую семью. На его плечах ответственность за благосостояние родственников. Между тем он трудится не только для себя и близких. Много людей зарабатывают благодаря его активности. Также Билан подчеркнул, что как законопослушный гражданин он платит налоги, которые идут в казну.
Отметим, что на протяжении всего ролика Дима Билан обращается к "диванным критикам" в Сети, которые постоянно осуждают его. Артист отметил, что недоброжелатели трусливо прячутся под пустыми аккаунтами. Вокалист посоветовал завистникам заняться своей жизнью.
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