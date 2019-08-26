Дима Билан рассказал о суррогатной матери для ребенка

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
партнеры
Понедельник 26 августа
Лента новостей
13:41
Божена Рынска рассказала о родах дочери покойному Игорю Малашенко
13:24
День флага на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек
12:59
Двуличному Лукашенко припомнили старый грешок
12:46
Пока муж отвернулся: Меланью Трамп застукали за поцелуем с другим (видео)
12:24
Россиянок предупредили о дефиците мужчин
11:43
В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату
11:01
Близкий человек откровенно о раке у Заворотнюк
10:49
Трамп разругался с лидерами G7 из-за Путина
10:34
Пошлость и безобразие: Лещенко возмущен трусами на сцене
10:22
Сделано сенсационное заявление о раке у Ротару
10:16
Невнимательный Джонсон рассмешил пожилую жену Макрона (видео)
10:15
Гороскоп на неделю
10:12
Поезд Петербург – Махачкала забросали камнями
10:02
В Сибири увеличилась площадь лесных пожаров
09:48
Безграмотный Зеленский опозорился перед всем миром
09:34
Подробности состояния загремевшего в больницу Меньшикова
08:49
Жасмин отправила дочь в школу за полтора миллиона в год
08:31
"Как отрезало": Дибров с женой попали в жуткую аварию
08:01
"Рак кожи?": народ в ужасе от страшных гематом в интимной зоне у известной певицы
06:37
Хозяева собак понесут наказание за нападение питомца на людей
04:08
Более 40 человек отравились на свадьбе в Якутске
02:23
Москвичам пообещали холод
00:01
"Заставляете задуматься о важных вещах": Собчак наехала на Лопыреву
22:23
Кожевниковой приписали четвертую беременность
21:15
"Аллегрова была моей первой женщиной": неожиданное признание Крутого
20:04
Гороскоп на сентябрь
17:39
Вскрылся убойный компромат на Порошенко
17:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 августа 2019 года
16:34
"Это такая клоака!": Киркоров резко высказался о шоу-бизнесе
16:19
Отекшая Дубцова сделала признание
15:26
Пенсионерка Пугачева заговорила о невыносимой жизни
15:12
"Вожу чемодан препаратов": Лазарев после смерти Началовой всерьез взялся за здоровье
14:44
"Лера постарела!" – россияне заклевали Кудрявцеву придирками
13:30
"Вот это рухлядь": растолстевшего Домогарова разнесли за внешний вид
12:30
"Я влюбилась в нее": Проскурякова в слезах рассказала о тяжелой утрате
11:26
Внучка Олега Стриженова рассказала о смертельной болезни
11:14
Народ молится за сдавшего после алкоголя Меньшикова
10:28
"Никогда о ней не слышала": Волочкова высмеяла Цымбалюк-Романовскую
08:21
Водонаева высказалась об интиме с известным певцом
07:30
Уход Лукашенко: назван новый президент Белоруссии
06:04
"Весь в папу!": Меладзе показал повзрослевшего сына
04:10
"Идеальная генетика": дочь Маликова раздразнила россиян
02:37
Обнародован трейлер фильма "Леди и бродяга"
00:23
"Тело-скульптура": загорелая Утяшева показалась в купальнике
23:25
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
22:39
Интимное фото Самбурской вызвало переполох
20:16
"У меня сломан нос!": Летучая ошарашила признанием
18:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 августа 2019 года
18:01
"Красавица-разбойница": Бондарчук в эффектном наряде произвела фурор
17:25
Позор: завравшегося Лукашенко разоблачили на всю страну
16:56
Тодоренко раскрыла секрет первой брачной ночи с Топаловым
16:39
"Поз стало больше": исхудавший Эйвазов откровенно о сексе с Нетребко
16:38
Соловьев заявил о циничности Ходорковского и призвал молодежь очнуться
16:18
Юля забрала к себе: Назарову похоронили рядом с Началовой
16:00
Крутой поставил жирную точку в конфликте с Вайкуле
15:41
Вдова впала в депрессию после смерти Данелии
15:06
Состояние тяжелое: Мамонова экстренно госпитализировали
14:41
"А черной икры не хотите?": требования Повалий стали шоком для организаторов ее концертов
14:22
"Я люблю тебя": Виторган показал фото самого близкого человека
13:48
Задравший нос Зеленский попал в дурацкое положение
13:24
"Секретная миссия!": Николаев сбежал из города без жены и детей
12:44
Народный артист России умер в возрасте 78 лет
12:16
Алибасов высказался о самочувствии Федосеевой-Шукшиной после госпитализации
11:54
"Как лошадь в загоне": танцы Бузовой в ночном клубе подняли на смех
11:32
Савченко сообщила об украинизации граждан России
11:23
"Беременна": Боня шокировала народ внешними изменениями
11:08
Разгоряченный Билан не сдержался от вида голых ног Рудковской
10:58
Почему бы и нет: известный певец откровенно о гомосексуализме
10:55
Врачи почти 40 часов спасали инфицированного Михалкова
10:51
Роскошная Пугачева побила бездетную Вайкуле
10:12
Сделано официальное заявление о состоянии Заворотнюк после слухов о раке
09:03
"С виду интеллигентный парень": ряженый участник шоу "Дом-2" публично унизил девушку
07:30
Неблагодарный Лукашенко плюнул в лицо Путину
06:07
Попал на деньги: Шварценеггер оказался в лапах российских коллекторов
04:16
Новый роман?: 20-летняя Кафельникова в откровенном наряде ушла в отрыв с Кридом
02:09
Известная модель предстала голой с поводком на шее
23:57
Зачатие по протоколу: вскрылись постельные тайны Маркл и Миддлтон
21:58
Раздетая Бузова подвергла себя смертельной опасности
21:55
"А кто разрешил вообще?": мать Тимати получила нагоняй из-за фото полуголой внучки
21:55
Россияне вышли из себя из-за фото пустующего Крымского моста
21:46
"Включилась программа уничтожения": озвучены самые тревожные прогнозы для Заворотнюк
21:39
Скончался режиссер фильма "Кому на Руси жить..."
21:25
Запрет на выезд из страны: на успешном лечении Заворотнюк ставят крест
21:02
Три года тюрьмы: Зеленского признали виновным в совершении преступления
20:42
Тарасов прошел процедуру омоложения ради Костенко
20:14
Самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку
19:46
Володин предупредил Европу о рисках от размещения американских ракет
19:38
Найдена причина серьезной болезни 41-летнего Зеленского
19:19
"Безобразие!": Малышевой дали под дых за видео женщины с припадком
19:04
Кто занял место Табакова в сердце Зудиной
19:00
Вынес труп во двор: пенсинер убил собутыльника под Петербургом
18:36
"Размазня сентиментальная": Виктория Боня разрыдалась из-за дочери
18:11
Раскрыта главная ошибка проворовавшегося Порошенко
17:59
Муж Бородиной признался в интиме с проституткой на фоне слухов о разводе
17:32
"Работать, скорее всего, не сможет": заговорили об отмене спектаклей с Заворотнюк после слухов о раке
17:30
Умер один из самых богатых людей мира
17:17
"Лукашенко обречен": рассказавшему о болезни Батьке вынесли вердикт
16:51
Совет на выходные
16:47
Спелый и сочный: как выбрать идеальный арбуз
16:43
"Иной подход": дерзкий план провокатора Трампа провалился
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на сентябрь
Разгоряченный Билан не сдержался от вида голых ног Рудковской
"А черной икры не хотите?": требования Повалий стали шоком для организаторов ее концертов
"Беременна": Боня шокировала народ внешними изменениями
Савченко сообщила об украинизации граждан России
"Аллегрова была моей первой женщиной": неожиданное признание Крутого
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о суррогатной матери для ребенка

Дима Билан. Фото: пресс-служба
В Сочи продолжается конкурс молодых исполнителей "Новая волна – 2019". Там собрались топовые звезды, включая Диму Билана. С артистом за кулисами New Wavе Hall встретился корреспондент "Дни.ру".
прочитано 2514 раз

Диме Билану в этом году стукнет 38 лет, а он до сих пор не женат, не завел детей. Может быть, стоит воспользоваться услугами суррогатной матери, как поступили его коллеги Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов и Филипп Киркоров? На этот вопрос артист ответил обстоятельно.

ПО ТЕМЕ

Разгоряченный Билан не сдержался от вида голых ног Рудковской

"Аллегрова была моей первой женщиной": неожиданное признание Крутого

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Дима Билан

Дима Билан певец, актер

"Тут должна быть долгая предыстория. Много чего можно рассказать, – вздохнул Билан. – У меня классическая семья, я живу классической жизнью, и мне бы очень хотелось повторить историю своих предков, где были сказочные отношения..."

Напомним, что родители Димы – люди простые. Николай Михайлович работал инженером-конструктором на заводе "КамАЗ" в Набережных Челнах, Нина Дмитриевна трудилась в теплицах, а потом ушла в социальную сферу.

"Что касается суррогатного материнства... Прибегать к нему или нет – решение каждого человека, я никого не осуждаю, – продолжил Дима. – Если это случится в моей жизни, то будет касаться только меня". 

Певец заверил, что в вопросе продолжения рода не стремится быть в тренде. Билан ни с кем не советуется и доверяет только своему сердцу. 

Автор: 26 августа 2019, 12:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У Билана баклажан что ли в трусах с пуш-апом
Гость
Ответить
Штучка -завлекалка. Нечем больше завлекать. Все посредственно.
Гость
Ответить
ПИПКА _НЕЕСТЕСВЕННАЯ НА ФОТО, ЧТО-ТО ТУДА ЗАСУНУЛ,
Гость
Ответить
Неужели такое отвращение к женщине,что не получается зачать дитя? Потом их содержать,заботиться.Столько примеров в мире...А может,философ Дима? Зачем приводить в этот мир страданий и смерти ещё кого-либо?Аскет-это тоже позиция.
1

Популярные темы форума

Политика

Позор: завравшегося Лукашенко разоблачили на всю страну
Задравший нос Зеленский попал в дурацкое положение
Володин предупредил Европу о рисках от размещения американских ракет
"Иной подход": дерзкий план провокатора Трампа провалился

Шоу-бизнес

Бледанс устроила особенному сыну свидание с дочерью Бони
"Опасная вещь": изменившаяся Порошина побежала к врачу после родов
Заскучала: жена сбежала из шикарного особняка Леонтьева
Дима Билан рассказал о суррогатной матери для ребенка

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

Сделано сенсационное заявление о раке у Ротару

Директор певицы расставил все точки над i
Шоу-бизнес

Пошлость и безобразие: Лещенко возмущен трусами на сцене

Артист поделился грустными размышлениями
Шоу-бизнес

"Мы алкоголики": Охлобыстин сделал шокирующее признание

Актер признался в зависимости от спиртного
Шоу-бизнес

Николаева заставили на всю страну говорить о расставании с Королевой

Артисту пришлось вступить в бурную дискуссию

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп на сентябрь
"Включилась программа уничтожения": озвучены самые тревожные прогнозы для Заворотнюк
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

"Построен на костях": заявление о Крымском мосте взбудоражило народ
Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru