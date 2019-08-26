Дима Билан рассказал о суррогатной матери для ребенка

Диме Билану в этом году стукнет 38 лет, а он до сих пор не женат, не завел детей. Может быть, стоит воспользоваться услугами суррогатной матери, как поступили его коллеги Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов и Филипп Киркоров? На этот вопрос артист ответил обстоятельно.
"Тут должна быть долгая предыстория. Много чего можно рассказать, – вздохнул Билан. – У меня классическая семья, я живу классической жизнью, и мне бы очень хотелось повторить историю своих предков, где были сказочные отношения..."
Напомним, что родители Димы – люди простые. Николай Михайлович работал инженером-конструктором на заводе "КамАЗ" в Набережных Челнах, Нина Дмитриевна трудилась в теплицах, а потом ушла в социальную сферу.
"Что касается суррогатного материнства... Прибегать к нему или нет – решение каждого человека, я никого не осуждаю, – продолжил Дима. – Если это случится в моей жизни, то будет касаться только меня".
Певец заверил, что в вопросе продолжения рода не стремится быть в тренде. Билан ни с кем не советуется и доверяет только своему сердцу.
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