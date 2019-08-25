Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 августа 2019 года

Пенсионерка Пугачева заговорила о невыносимой жизни
70-летняя певица обратилась к "девушкам почтенного возраста". Она опубликовала свежее селфи с Лаймой Вайкуле. Артистки поужинали на берегу Балтийского моря со своими избранниками – Максимом Галкиным и музыкантом Андреем Латковским.
В подписи к фото Алла Пугачева обратилась к "девушкам почтенного возраста". Она посоветовала женщинам бороться с меланхолией и радоваться каждому прожитому дню. "Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых… Дамы с дюн", – отметила исполнительница.
"Вожу чемодан препаратов": Лазарев после смерти Началовой всерьез взялся за здоровье
К гастролям Сергей Лазарев относится очень серьезно. "Болеть нельзя, чтобы не срывать гастрольный график, – уверен артист. – Поэтому я серьезно забочусь о своем здоровье, вожу чемодан разных препаратов и приборов – есть даже тонометр, и ингалятор! А хороших фониаторов ищу на местах – они есть в каждом городе. Особенно их помощь оказывается неоценимой зимой, когда в наших квартирах топят так топят, что аж связки пересыхают".
Особенно важно беречь ему голос перед долгожданным сольником в Москве – 8 ноября на ВТБ-Арена он представит обновленную версию шоу N Tour. "Появятся новые песни, будут новые костюмы, словом, надеюсь удивить, – признался певец "Дни.Ру".
Народ молится за сдавшего после алкоголя Меньшикова
Актеру потребовалась экстренная помощь вечером 24 августа, после чего его доставили в больницу. Появилась информация о том, что 59-летнему актеру стало плохо после употребления алкоголя, сообщает РЕН ТВ.
Представители Олега Меньшикова пока никак не прокомментировали произошедшее. Тем временем в Сети активно обсуждают случившееся. Россияне желают знаменитому актеру скорейшего выздоровления.
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