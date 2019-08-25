Народ молится за сдавшего после алкоголя Меньшикова

Актеру потребовалась экстренная помощь вечером 24 августа, после чего его доставили в больницу. Появилась информация о том, что 59-летнему актеру стало плохо после употребления алкоголя, сообщает РЕН ТВ.
Представители Олега Меньшикова пока никак не прокомментировали произошедшее. Тем временем в Сети активно обсуждают случившееся. Россияне желают знаменитому актеру скорейшего выздоровления.
"Это ужас!!! Его все обожают, а он совершенно не следит за своим здоровьем. Конечно, проблемы с сердцем после нагрузки. Опасный возраст для мужчин. Инфаркт всех косит, никакой профилактики. Каждый думает, что его это не коснется. Олег, ты нам всем нужен, все тебя любят и ценят, ты супер. Скорее поправляйся и не сдавайся. Дай Бог ему здоровья", "Тяжелая работа на износ", "Выдающий актер. Так жалко, что так вышло. Что с ним случилось?" – комментируют печальное известие поклонники Олега Меньшикова.
Меж тем, в Сети ходят слухи о том, что артист ранее злоупотреблял алкоголем. Отметим, что некоторые поклонники уже давно переживают за здоровье звезды. Напомним, в январе 2019 года Олег Меньшиков принял участие в записи программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Тогда многие отметили болезненный вид артиста.
Олег Меньшиков – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Наиболее известен по ролям в фильмах "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник" и других картинах. С 2012 года артист занимает пост художественного руководителя театра имени Ермоловой.
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