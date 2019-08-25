Отекшая Дубцова сделала признание

Знаменитость призналась, что не собирается жертвовать естественностью ради мнимых идеалов красоты. По словам артистки, ее не раз подозревали в пластике. Однако сама Ирина Дубцова смогла подобрать оптимальный для себя уход за лицом.
Певица рассказала, как борется с отечностью и первыми мимическими морщинами. Она посоветовала поклонницам испробовать ручной массаж лица, передает Teleprogramma.pro.
Также звезда вспомнила об еще одной своей любимой процедуре — "стройное лицо". Она основана на том, что в жировую прослойку кожи вводят специальный коктейль из препаратов. "Часа четыре ты выглядишь так, словно тебя покусали пчелы", – отметила Ирина Дубцова.
Благодаря этой методике из тканей уходит лишняя вода, и кожа лица становится более подтянутой. Ирина Дубцова не скрывает, что в повседневной жизни, вдали от теле– и фотокамер редко пользуется косметикой.
Ранее Ирина Дубцова выяснила, почему периодически полнеет, не меняя рацион. Певица уверяет, что всегда питалась правильно, но все же вес скачет. Артистка обращалась к разным специалистам. Оказалось, что она набирает лишние килограммы от стресса – так организму проще справляться с нагрузками.
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