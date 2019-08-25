Пенсионерка Пугачева заговорила о невыносимой жизни

70-летняя певица обратилась к "девушкам почтенного возраста". Она опубликовала свежее селфи с Лаймой Вайкуле. Артистки поужинали на берегу Балтийского моря со своими избранниками – Максимом Галкиным и музыкантом Андреем Латковским.
В подписи к фото Алла Пугачева обратилась к "девушкам почтенного возраста". Она посоветовала женщинам бороться с меланхолией и радоваться каждому прожитому дню. "Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых… Дамы с дюн", – отметила исполнительница.
Напомним, что в 65 лет Алла Пугачева во второй раз стала мамой. Вместе с юмористом Максимом Галкиным певица воспитывает пятилетних близнецов Гарри и Лизу. Дети звездной пары рождены суррогатной матерью. Примадонна признавалась, что мечтает увидеть, какими станут наследники, когда вырастут.
Как писали "Дни.ру", ранее Алла Пугачева признавалась, что ей приходится ограничивать себя в еде из-за сахарного диабета. Благодаря сбалансированному питанию и отказу от вредной калорийной пищи ей удалось сбросить лишние килограммы.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Батюшка пристает ко мне
Кому верить Богу или астрологу?
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Секс на первом свидании
Девушка снималась в порно
Отец одиночка
Животные
Наши питомцы.
На что обращают внимание мужчины?