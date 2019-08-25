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"Лера постарела!" – россияне заклевали Кудрявцеву придирками

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая выложила в Instagram снимок, сделанный на репетиции фестиваля "Новая волна" в Сочи. На фото Лера Кудрявцева предстала со своим коллегой Андреем Малаховым.

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В кадре 48-летняя звезда позирует на сцене в черном мини-платье свободного кроя с принтом в виде черепа со стразами. Образ знаменитости вызвал неоднозначную реакцию.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Примечательно, что много негативных комментариев досталось и шоумену. "Лера постарела!", "Все те же на манеже", "Что с Малаховым? Не видела его давненько, как старый пес стал", "Какое ужасное фото!", – высказались особенно придирчивые подписчики Леры Кудрявцевой.

Подписчики же ведущей осыпали ее комплиментами. Они восхитились молодежным "луком" и стройной фигурой. "Лерыч, классная девушка", "Ах, какие у вас стройные ножки", "Лера супер! Красотка! Платье супер!", "Вся натуральная!", "Какие красивые ноги!" – написали фолловеры.

Как писали "Дни.ру", ранее в переписке с поклонниками в соцсети Лера Кудрявцева признавалась, что ей непросто возвращаться на площадку после длительного отдыха. Так, в мае теледива вместе с семьей проводила каникулы в Майами. Тогда звезду экрана на съемках программы "Звезды сошлись" временно замещала Ольга Орлова.

Напомним, недавно Лера Кудрявцева в своем микроблоге анонсировала выход нового сезона шоу "Секрет на миллион". Она опубликовала фото из студии программы.

Автор: 25 августа 2019, 14:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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