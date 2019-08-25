"Лера постарела!" – россияне заклевали Кудрявцеву придирками

В кадре 48-летняя звезда позирует на сцене в черном мини-платье свободного кроя с принтом в виде черепа со стразами. Образ знаменитости вызвал неоднозначную реакцию.
Примечательно, что много негативных комментариев досталось и шоумену. "Лера постарела!", "Все те же на манеже", "Что с Малаховым? Не видела его давненько, как старый пес стал", "Какое ужасное фото!", – высказались особенно придирчивые подписчики Леры Кудрявцевой.
Подписчики же ведущей осыпали ее комплиментами. Они восхитились молодежным "луком" и стройной фигурой. "Лерыч, классная девушка", "Ах, какие у вас стройные ножки", "Лера супер! Красотка! Платье супер!", "Вся натуральная!", "Какие красивые ноги!" – написали фолловеры.
Как писали "Дни.ру", ранее в переписке с поклонниками в соцсети Лера Кудрявцева признавалась, что ей непросто возвращаться на площадку после длительного отдыха. Так, в мае теледива вместе с семьей проводила каникулы в Майами. Тогда звезду экрана на съемках программы "Звезды сошлись" временно замещала Ольга Орлова.
Напомним, недавно Лера Кудрявцева в своем микроблоге анонсировала выход нового сезона шоу "Секрет на миллион". Она опубликовала фото из студии программы.
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