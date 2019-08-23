Тарасов прошел процедуру омоложения ради Костенко

В Stories своего Instagram футболист рассказал, что побывал в кабинете косметолога. Дмитрий Тарасов прошел через процедуру увлажнения и чистки кожи лица.
"Затащила меня любимая на комплексное оздоровление HydraFacial", – призналась звезда спорта.
После Тарасов поведал, что остался доволен результатом. Видимо, Дмитрий заметил эффект уже после первой процедуры.
Примечательно, но, судя по микроблогу футболиста, практически все свободное время он проводит в компании жены Анастасии Костенко и дочери Миланы. Более того, во всех интервью Дмитрий Тарасов без устали твердит, как удачно он женился. Супруга отвечает всем его требованиям – домашняя, милая и непритязательная.
А недавно футболист рассказал, как познакомился с избранницей. "Она соврала, что не знала, кто я. Подумала, что я просто хотел… Ну чего мужчины обычно хотят? Попользоваться, погулять, насладиться. И, если честно, я так и думал поступить, не отрицаю", – признался Дмитрий Тарасов.
В итоге после нескольких свиданий футболист понял, что влюбился. Пара встречалась год, прежде чем узаконить отношения. Пышная свадьба Костенко и Тарасова состоялась в январе 2018-го, а через полгода у них родилась наследница.
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