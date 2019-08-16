Тарасов подробно рассказал об интиме с Костенко

Дмитрий Тарасов снялся в YouTube-шоу певца T-killah. Скандально известный футболист рассказал о том, что творится в их с Анастасией Костенко спальне.

Мало кто знает, что Дмитрий Тарасов и Александр Тарасов (настоящее имя певца T-killah) родственники. А еще хорошие друзья. Возможно, поэтому разговор получился крайне откровенным.

"Если честно, меня Настя просто убьет за то, что я это рассказываю. Что у нас там лежит? Классические вещи, ничего извращенного. Например, разные масочки, чтобы закрывали глазки. Наручники приветствуются всегда. Используются под настроение, но пока что на меня не надевали", – разоткровенничался Дмитрий.

Футболист признался, что это он принес домой секс-игрушки – Костенко ничего не знала. Тарасов убежден: именно мужчина должен покупать такие вещи. "Я хожу в специальные магазины, вообще не стесняюсь", – похвастался спортсмен.

"Пристрастия и фетиши – это кайф и интерес. Хочется разнообразить свою сексуальную жизнь. Я старше, и я придумываю все фишки. Самое главное, что это нравится нам обоим и доставляет удовольствие", – добавил он.

Впрочем, и у сексуально раскрепощенного футболиста есть границы. "В свингер-клуб не пойду. Был бы один, может, и сходил бы, а парой – нет. Моя жена – это мое! Не приемлю третьего в постели", – категорично заявил спортсмен.

Дмитрий Тарасов не стал вдаваться в подробности, что он предпочитает в интиме. "Для меня сам секс – это уже круто, а разнообразие бывает разное. Я люблю доминировать", – признался футболист.

Он рассказал, что однажды получил приглашение от девушки в БДСМ-отель. Оказывается, такой (и якобы не один) есть в Москве. Спортсмен отказался. "Просто испугался. Подумал, вдруг меня свяжут и появятся еще пять человек непонятно какого пола", – со смехом пояснил бывший муж Ольги Бузовой.