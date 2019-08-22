Заявившийся в церковь в похабном виде Дмитрий Тарасов нелепо оправдался

Недавно российский футболист Дмитрий Тарасов стал участником громкого скандала. Он долго оставался в стороне, но все же высказался.

Спортсмен не видит ничего плохого в своем поступке. "Ну и что тут такого? Я вижу в храме столько людей, которые одеты не так, как нужно... И что, мне теперь их всех фотографировать и публиковать? Человек зашел в церковь помолиться, и неважно, в чем он", – заявил Тарасов.

Дмитрий давно привык к пристальному вниманию. По словам футболиста, многое из того, что о нем пишут, – грязная ложь, но репутация все-таки страдает. "У меня все хорошо, рядом прекрасная семья – моя опора. Я счастлив. У меня давно выработался иммунитет на негатив", – отметил экс-супруг Ольги Бузовой.

Напомним, что 6 августа Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram снимок из церкви. Пользователи Сети сочли его внешний вид неподобающим для такого места: футболист был в джинсовой куртке с надписью "Богатая задница" на английском языке. Критики моментально завалили его гневными высказываниями в комментариях.