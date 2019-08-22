Вскрылась тайная связь Маркл и известным спортсменом

В результате исследования оказалось, что у супруги принца Гарри есть родственные связи с 26-летним бейсболистом Муки Беттсом (Маркус Линн). Спортсмен является правым принимающим игроком в команде Boston Red Sox в Главной лиге бейсбола.
Макнифф выяснил, что предки Беттса дважды пересекались с ветвью Маркл. Впервые это произошло 150 лет назад. Прапрапрадеды Меган Маркл и Муки Беттса – Якоб и Джозеф – были соседями, сообщает Express.co.uk. Однако подробностей о том, как они между собой были связаны, нет.
Более четко получилось выявить связь между Кэти Беттс и Ричардом Беттсом. Они поженились в 1920 году. Кэти Беттс – двоюродная прапрабабушка Меган Маркл, а Ричард Беттс – двоюродный прапрадедушка бейсболиста.
Как писали "Дни.ру", Меган Маркл родилась в Калифорнии в семье режиссера по свету и преподавателя йоги. Отец герцогини Сассекской имеет голландские и ирландские корни, а мать афроамериканские.
Стоит отметить, что большинство служителей британского королевского двора отталкивало незнатное происхождение бывшей актрисы. Из-за этого многие с неодобрением относились к бракосочетанию Меган Маркл и принца Гарри.
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