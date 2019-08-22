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Шоу-бизнес

Вскрылась тайная связь Маркл и известным спортсменом

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
У герцогини Сассекской нашли нового родственника. Американский специалист по генеалогии Джим Макнифф рассказал о родословном древе Меган Маркл.
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В результате исследования оказалось, что у супруги принца Гарри есть родственные связи с 26-летним бейсболистом Муки Беттсом (Маркус Линн). Спортсмен является правым принимающим игроком в команде Boston Red Sox в Главной лиге бейсбола.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Макнифф выяснил, что предки Беттса дважды пересекались с ветвью Маркл. Впервые это произошло 150 лет назад. Прапрапрадеды Меган Маркл и Муки Беттса – Якоб и Джозеф – были соседями, сообщает Express.co.uk. Однако подробностей о том, как они между собой были связаны, нет.

Более четко получилось выявить связь между Кэти Беттс и Ричардом Беттсом. Они поженились в 1920 году. Кэти Беттс – двоюродная прапрабабушка Меган Маркл, а Ричард Беттс – двоюродный прапрадедушка бейсболиста.

Как писали "Дни.ру", Меган Маркл родилась в Калифорнии в семье режиссера по свету и преподавателя йоги. Отец герцогини Сассекской имеет голландские и ирландские корни, а мать афроамериканские. 

Стоит отметить, что большинство служителей британского королевского двора отталкивало незнатное происхождение бывшей актрисы. Из-за этого многие с неодобрением относились к бракосочетанию Меган Маркл и принца Гарри.

Автор: 22 августа 2019, 17:19
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Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях

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