Затравленная Маркл нашла защиту
Большинство служителей двора с неодобрением встретили новость о бракосочетании. Их отталкивало незнатное происхождение бывшей актрисы. Меган Маркл родилась в Калифорнии в семье режиссера по свету и преподавателя йоги. Отец герцогини имеет голландские и ирландские корни, а мать – афроамериканские.
Королевский комментатор Кир Симмонс заявил, что еще одной причиной неприязни к бывшей актрисе стала зависть. Многие британцы не могли поверить в том, что такая женщина смогла влюбить в себя самого завидного жениха Соединенного Королевства.
По мнению эксперта, Меган Маркл может в будущем положительно повлиять на британскую монархию. "Я думаю, что она потрясающая. Да, бывшая актриса неидеальна, но она очень амбициозная женщина, которая стряхнет пыль с коридоров королевских дворцов", – отметил он.
Кир Симмонс добавил, что главным союзником герцогини во всех делах является ее супруг принц Гарри. "Он всегда ее поддерживает. Бывшей актрисе очень с ним повезло. Принц очень упрямый и никогда не позволит людям управлять собой. Он хорошо знает о порядках в стенах дворца и знаком с главными опасностями", – приводит слова комментатора Express.co.
Напомним, что уже в конце этого месяца на свет появится первенец герцога и герцогини Сассекских. Несколько дней назад супруги переехали из Кенсингтонского дворца в коттедж Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Меган Маркл планирует родить малыша дома.
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