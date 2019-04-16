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Капризная Маркл погнала в шею очередного помощника

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
О непростом характере Меган Маркл уже ходят легенды. Прислуга наградила бывшую актрису прозвищем Трудная Герцогиня. Недавно стало известно, что еще один помощник решил покинуть монаршую семью из-за требований жены принца Гарри.
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Королевский пилот был вынужден уволиться, потому что "устал исполнять желания беременной герцогини". Как рассказал анонимный источник, летчик регулярно совершал рейсы, чтобы привезти "странные закуски" для беременной Меган Маркл. Его стали использовать как "круглосуточную доставку еды".

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

"Очередное доказательство того, что профессионалы просто не могут работать с бывшей актрисой. Ее требования очень жесткие. Она относилась к королевскому пилоту как водителю-курьеру, а не элитному специалисту", – отметил источник, близкий к Виндзорам. 

Недавно представители монаршей семьи опубликовали объявление о поиске нового летчика. Пилот будет использовать вертолет Sikorsky S-76 и зарабатывать до 105 тысяч долларов (6,8 миллиона рублей), сообщает RadarOnline.com.

В его обязанности входят планирование и осуществление полетов, исполнение королевских заданий и других административных обязанностей. Специалист будет работать на базе Королевских воздушно-военных сил в городе Одихем в Хэмпшире.

Напомним, что это не первый помощник, который покинул пост из-за скверного характера Меган Маркл. В ноябре прошлого года уволились личная ассистентка герцогини, которая успела проработать всего шесть месяцев. Спустя некоторое время ушла и помощница герцога и герцогини Сассекских, напоминает Teleprogramma.pro.

В начале апреля бывшая актриса и принц Гарри запустили собственный аккаунт в Instagram. Супруги пообещали рассказывать подписчикам о своей работе и делиться важными объявлениями, уточняет RT. Вполне вероятно, что именно в этой социальной сети они сообщат о рождении наследника. 

Автор: Полина Крылова16 апреля 2019, 10:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Она не из царской семьи,пока привыкнет!Конечно она думает,что это курьер пиццы!Значит не её место!И зачем принц её выбрал,зачем???Наверное позже разойдутся,вселенная так захочет!
1

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