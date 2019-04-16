Капризная Маркл погнала в шею очередного помощника
Королевский пилот был вынужден уволиться, потому что "устал исполнять желания беременной герцогини". Как рассказал анонимный источник, летчик регулярно совершал рейсы, чтобы привезти "странные закуски" для беременной Меган Маркл. Его стали использовать как "круглосуточную доставку еды".
"Очередное доказательство того, что профессионалы просто не могут работать с бывшей актрисой. Ее требования очень жесткие. Она относилась к королевскому пилоту как водителю-курьеру, а не элитному специалисту", – отметил источник, близкий к Виндзорам.
Недавно представители монаршей семьи опубликовали объявление о поиске нового летчика. Пилот будет использовать вертолет Sikorsky S-76 и зарабатывать до 105 тысяч долларов (6,8 миллиона рублей), сообщает RadarOnline.com.
В его обязанности входят планирование и осуществление полетов, исполнение королевских заданий и других административных обязанностей. Специалист будет работать на базе Королевских воздушно-военных сил в городе Одихем в Хэмпшире.
Напомним, что это не первый помощник, который покинул пост из-за скверного характера Меган Маркл. В ноябре прошлого года уволились личная ассистентка герцогини, которая успела проработать всего шесть месяцев. Спустя некоторое время ушла и помощница герцога и герцогини Сассекских, напоминает Teleprogramma.pro.
В начале апреля бывшая актриса и принц Гарри запустили собственный аккаунт в Instagram. Супруги пообещали рассказывать подписчикам о своей работе и делиться важными объявлениями, уточняет RT. Вполне вероятно, что именно в этой социальной сети они сообщат о рождении наследника.
Что станет с платьями, сумочками и туфлями певицы
Мохнатая знаменитость настроена серьезно
Ирина Титова обратилась к поклонникам из больницы
Примадонна сделала резкое заявление
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Хочу найти мужчину
Межрасовый брак
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Секс за деньги
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Прервать беременность
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Началова, Булдаков, Децл ...
Отшила лучшего друга
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Свекровь не союзник
Как понять твой человек или не твой?
Расскажите про роды
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Павел Воля
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Японская диета
Поцелуй это измена?
Английская диета
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Лев и Дева