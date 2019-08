Звезды встали грудью на защиту оплеванной Меган Маркл

Поп-диву задел шквал критики, который обрушился на Сассексов. Британцы заклевали в соцсетях Меган Маркл и принца Гарри за то, что те в течение 11 дней совершили четыре полета после проведенной компании по защите экологии.

Вслед за Элтоном Джоном, который вступился за монаршую чету от лица его "дорогого друга принцессы Дианы", Пинк опубликовала в Twitter свежий пост. Знаменитость усомнилась, что последовала бы столь негативная реакция, если бы на месте Меган Маркл был кто-то другой.

Кроме того, Пинк призналась, что никогда не видела такой жуткой массовой травли. Она призвала пользователей Сети быть более сострадательными к Меган Маркл и принцу Гарри.

I’m happy to see people coming to the defense of The Duke and Duchess of Sussex. The way people treat her is the most public form of bullying I have seen in a while. It’s out of control. Let’s all be a bit kinder, huh? Let’s show our children that it’s cool to be kind.