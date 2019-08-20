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Знакома с киллером лично: вдову Круга обвинили в гостях у Борисова

Дмитрий Борисов подключился к расследованию громкого убийства музыканта Михаила Круга. В студии ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале шоумен выслушал ключевых свидетелей нашумевшего преступления. 
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Спустя 17 лет дело об убийстве Михаила Круга стало обрастать новыми подробностями. Неожиданно в колонии "Полярная сова" отбывающий пожизненный срок бывший киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев признался, что якобы именно он убил короля русского шансона.

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 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

В студии ток-шоу "Пусть говорят" выяснили, что чистосердечное признание Агеева не вяжется с материалами дела. По основной версии – Михаила Круга хотели ограбить: накануне артист получил солидный гонорар за свой альбом "Исповедь". Отметим, что следователи не исключают, что музыкант был втянут в разборки криминальных авторитетов. Не секрет, что знаменитый шансонье был тесно связан с криминальным миром.

Бывший оперуполномоченный УБОП УВД по Тверской области Александр Раченков в эфире ток-шоу "Пусть говорят" заявил, что преступники хорошо ориентировались в доме Михаила Круга, более того, сторожевые собаки не отреагировали на проникновение чужих на территорию. Возможно, злоумышленники были лично знакомы с певцом. Меж тем, Родченков уверен, что убийство не было заказным.

К слову, сестра Михаила Круга Ольга Медведева отметила, что Александра Агеева ранее не видела. В дом ее знаменитого брата он вхож не был.

Также в студии "Пусть говорят" появился еще один свидетель. Землячка Михаила Круга – Галина Жевнова – хорошо знала Александра Агеева. В лихие 90-е бандит работал у нее телохранителем.

Жевнова заявила, что Агеев не мог быть причастен к преступлению. В день смерти Круга, 1 июля 2002 года, Александр был у нее дома.

"В то лето Александр жил у меня на даче и в День города он был там. Никуда с дачи он не уезжал, мои показания есть", – сказала Галина.

После женщина шокировала ведущего "Пусть говорят", заявив, что супруга Михаила Круга – Ирина – была лично знакома с Агеевым. Александр, по ее словам, даже был на поминках музыканта – сопровождал одного уважаемого в городе человека. Также Галина намекнула на причастность супруги к смерти шансонье.

"Мы были в Лазурном, Ирина Круг сидела за одним столом с Веселовым Андреем. Кстати, она ему передала машину Круга после его смерти. Саша предложил мне поздороваться с Веселовым. На моих глазах Ирина обнималась с Агеевым", – сказала Галина Жевнова в эфире "Пусть говорят".

Автор: 20 августа 2019, 16:39

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