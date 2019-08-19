Убийство или самооборона?: Борисов обнародовал подробности резонансного преступления

Дмитрий Борисов посвятил очередной выпуск программы "Пусть говорят" резонансному уголовному делу, которое произошло в Волгодонске ночью 10 сентября 2018 года. 25-летний Павел Решетников подозревался в убийстве, пришел в полицию с повинной, а позже мужчину освободили из-под стражи прямо в зале суда.

В студии программы "Пусть говорят" появился Павел Решетников. Мужчина поведал, что совершил убийство, защищая свою жизнь.

"Из магазина мой друг вышел с двумя парнями, вот в этом месте его начали бить. Подбежал драку разнимать. Весь конфликт утихомирился, вроде все стало нормально, у нас было время от них уйти. Они за нами побежали, человек 12 их было, не меньше. Начали нам кричать вслед угрозы. Мы испугались, начали от них убегать в сторону Вадима, где он живет", – рассказал Решетников в эфире "Пусть говорят".

Павел и его друг Вадим забежали в подъезд. По словам Решетникова, в квартире друга он выждал 20 минут и пошел домой – там волновалась мама. Павел взял у друга маленький кухонный ножик. На пути к дому Решетников и его приятель вновь наткнулись на ту же компанию. Павел попытался убежать, однако его догнал 20-летний Роман Сташенин. В потасовке Решетников нанес смертельное ранение оппоненту.

"Он был просто физически сильнее меня подготовлен. На ходу я ему крикнул: "Стой, у меня нож". Он на меня, получается, с камнем напрыгнул. Я только успел поставить блок над своей головой, чтобы камень не попал в мою голову. Я наотмашь отмахнулся и забежал в подъезд", – рассказал Павел.

Решетников был задержан. Он сотрудничал со следствием. В Волгодонском суде Ростовской области суд присяжных посчитал убийство "непредумышленным". Павел Решетников был полностью оправдан.

Родственники Романа Сташенина не могут смириться с решением Фемиды. Близкие убитого подали апелляцию. Отец Романа, Сергей Сташенин, уверен, что Решетников совершил преднамеренное преступление. Мужчина тоже приехал на "Пусть говорят".

Сергей рассказал, что конфликт начался в магазине, Вадим оскорбил продавца. Товарищ Романа, Константин, вывел его из здания, у них завязалась драка. Вскоре подошел Решетников.

По словам безутешного отца, Павел нанес Константину два удара, забрал друга и ушел. Приятелей никто не преследовал. Более того, Павел и Вадим, вооружившись ножом и двумя молотками, вернулись, чтобы продолжить потасовку. По словам Сташенина-старшего, Павел употребляет наркотики и трижды выступал фигурантом уголовного дела. В студии "Пусть говорят" Сергей Сташенин сообщил, что адвокат Павла Решетникова давил на следствие.