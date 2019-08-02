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Шоу-бизнес

Приставы постарались: родственников Жанны Фриске заставили погасить долги

Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com
Благотворительной организации "Русфонд" полностью возместили долги певицы Жанны Фриске. С этого дня родственники звезды ничего не должны организации.
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Сегодня, 2 августа, на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей. Эти деньги  взыскали с наследников певицы Жанны Фриске стараниями судебных приставов. Кроме того близких вокалистки заставили компенсировать уплаченную фондом госпошлину –  60 тысяч рублей.

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Представитель благотворительного общества подчеркнул, что полученные средства направят на лечение онкобольных детей. Об этом сообщает ТАСС.

Добавим, всего наследники певицы должны были "Русфонду" 21 миллион рублей. Часть погасили ранее за счет продажи доли загородного дома Жанны Фриске. На счет общества перевели чуть менее восьми миллионов рублей. Деньги внес шоумен Дмитрий Шепелев, который является отцом ребенка артистки.

Напомним, в 2013 году у Жанны Фриске нашли неоперабельную опухоль мозга. Благотворительное общество "Русфонд" собирало деньги на лечение звезды за рубежом. После смерти вокалистки организация потребовала вернуть остаток пожертвований. Близкие Жанны Фриске отказались отдавать деньги. Состоялся суд. Фемида встала на сторону "Русфонда".

Автор: 2 августа 2019, 18:04
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Позор КОПЫЛОВЫМ !!! Вор должен сидеть в тюрьме. В тюрьму этих тварей !!!!!!!!!
Гость
Ответить
А Копыловы так ничего и не заплатили ??? Долг погасили за счет продажи дома,который фактически принадлежал Платону. Просто СУПЕР !!! Вот это и есть любящие дед с бабкой,которые по всем ток-шоу слезы льют ,как в индийских сериалах,а сами.....Перешагнули не только через умирающих детей,но и через собственного «ГОРЯЧО ЛЮБИМОГО» внука !!!!!!!! Спасибо Дмитрию. Это он не смог позволить,чтобы на его сыне лежал груз долга (даже чужого),который на него взгромоздили дед с бабкой.
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