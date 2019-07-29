В семью Фриске пришла новая беда

33-летняя экс-исполнительница расстается с супругом. Причиной тому стали постоянные конфликты в семье. Наталья Фриске с избранником уже подали заявление в Перовский ЗАГС столицы, чтобы расторгнуть союз.
Поклонники пары давно заметили, что они практически не делятся общими фотографиями. Ходят слухи, что разлад между сестрой Жанны Фриске и Вшивковым начался еще год назад, но они до последнего старались сохранить семью и наладить отношения.
Однако беда все же пришла в их дом. В окружении бывших влюбленных рассказали, что Наталья и Сергей испытывали сильные чувства, но со временем страсть поутихла, а проблем прибавилось. Как и все пары, они ссорились и мирились.
"В 2018-м открыли совместный бизнес – кафе на Шри-Ланке – и переехали на остров. Здесь они столкнулись с неожиданными трудностями, и семья начала трещать по швам. В итоге ребята решили поставить точку", – цитирует знакомых Натальи Фриске Starhit.ru. По их словам, Наталья и Сергей настроены оптимистично, и теперь каждый пойдет своей дорогой.
Известно, что Наталья Фриске с мужем расходятся мирно и без претензий друг к другу. Сергей Вшивков уже переехал в другую квартиру. До этого супруги жили в апартаментах сестры скончавшейся от рака певицы.
Напомним, Наталья Фриске с избранником поженились 16 августа 2013 года. Свадьба состоялась в усадьбе Кусково. Жанна Фриске в тот период уже болела онкологией в тяжелой стадии и не смогла присутствовать на празднике.
Как писали "Дни.ру", Наталья Фриске трудится в сфере красоты и приобретает новые навыки. Раньше она занималась только визажем, но недавно отучилась на курсах по наращиванию ресниц. Теперь у сестры Жанны Фриске множество клиентов.
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