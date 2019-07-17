"Меня это потрясло": Шепелев сделал выбор

Дмитрий Шепелев отдыхает с сыном Платоном в Италии. Популярный телеведущий четко обозначил свою позицию в отношении времени, которое готов потратить на работу и на ребенка.

Своими мыслями Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками в Instagram. "Как-то на корпоративном мероприятии от одного из руководителей услышал тост о преданности своему делу. Он говорил: "Когда я возвращаюсь с работы, дети уже спят. Когда ухожу на работу – еще спят". Помню, тогда меня это потрясло", – признался шоумен.

Телеведущий старается планировать день так, чтобы уделить сыну хотя бы час утром и два – вечером. "Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру, это звучит абсурдно. Только я не хочу пропускать жизнь ребенка, поэтому стараюсь успеть везде", – отметил Шепелев, дав понять, что сделал выбор в пользу семьи.

Дмитрий поинтересовался у подписчиков, как они расставляют приоритеты: "Сейчас пора летних отпусков. От многих слышу на вопрос "Чем займешься?" ответ "Побуду с семьей, детьми!" Как вы считаете, это решение – год посвятить работе и несколько недель – семье? Спрашиваю совершенно без сарказма. Без споров соглашусь, что это я сумасшедший папаша, но все же..."

В беседу вступил прославленный фигурист Алексей Ягудин. "И отпуск, и практически каждый день. Время найти можно, если есть желание! А у нас с тобой работа, которая позволяет так жить ✌️", – ответил спортсмен Дмитрию Шепелеву.