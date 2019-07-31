Шепелев дерзко отреагировал на слова о встрече сына с Фриске

Едва Жанна Фриске умерла, как разразился скандал. Безутешный отец Владимир Борисович Фриске снялся в ряде ток-шоу, посвященных певице, в которых нелестно (и это еще мягко сказано) отозвался о своем неудавшемся зяте Дмитрии Шепелеве. Тот не стал вступать в полемику, а просто запретил ему и его близким видеться с внуком Платоном, единственным ребенком Жанны.
Мальчику уже шесть лет. Последний раз он видел бабушку и дедушку два года назад. Давно не встречалась с ним и крестная мать – певица и телеведущая Ольга Орлова. На шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" она публично обратилась к шоумену, попросив о встрече с крестником.
И если суть конфликта между Дмитрием Шепелевым и родителями Жанны Фриске понятна, то почему он суров с ее лучшей подругой, остается только догадываться. Недоумевают и подписчики телеведущего в Instagram.
Один из новых постов Шепелев сопроводил фотографией, на которой аппетитно ест пончик. "Мне трудно понять, как итальянцам удается завтракать булочкой и кофе. Без всех этих наших каш и "самый важный прием пищи". Ответ очень простой: они завтракают так легко, потому что заканчивают плотный ужин только в час ночи", – сообщил он. "А мне трудно понять, как можно запрещать бабушке и дедушке видеть своего внука", – прокомментировала одна из подписчиц.
Обычно игнорирующий реплики о певице и ее родных Дмитрий Шепелев на сей раз вступил в диалог. "Вам про булочки – вы про бабушку. Нам никогда друг друга не понять!" – дерзко отреагировал телеведущий. "К сожалению..." – нашлась с ответом собеседница.
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