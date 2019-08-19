Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 августа 2019 года

Цой без макияжа в купальнике взбудоражила народ
Певица Анита Цой совсем не боится демонстрировать свои недостатки. В личном микроблоге звезда разместила снимок, на котором она позирует в купальном костюме.
В кадре артистка лежит на яхте. Исполнительница запечатлена без косметики. "Дорогая Анита, вы прекрасны, и у вас шикарная фигура!", – написал один из поклонников.
Материал дополняется.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мужчина стрелец
Сын позор семьи
Я очень люблю музыку
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Выйти замуж на мусульманина
Ищу человека!...
Сбила собаку
Свидетели Иеговы
Почему муж отдаёт все деньги жене?