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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 августа 2019 года

Анита Цой. Фото: www.globallookpress.com
Жизнь знаменитостей похожа на бесконечный сериал. Тут вы встретите словесные перепалки в социальных сетях, откровенные фотографии моделей, известия о громких свадьбах и разводах. Чтобы сориентироваться в огромном потоке новостей, "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 августа 2019 года.
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Цой без макияжа в купальнике взбудоражила народ

Певица Анита Цой совсем не боится демонстрировать свои недостатки. В личном микроблоге звезда разместила снимок, на котором она позирует в купальном костюме.

В кадре артистка лежит на яхте. Исполнительница запечатлена без косметики. "Дорогая Анита, вы прекрасны, и у вас шикарная фигура!", – написал один из поклонников.

Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 августа 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

19 августа 2019, 13:01

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