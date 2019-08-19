Богомолов о свадьбе с Собчак и драке с Виторганом

Константин Богомолов дал откровенное интервью. Он рассказал о романе с Ксенией Собчак и прокомментировал информацию о драке с Максимом Виторганом.

О том, что у Ксении Собчак роман с Константином Богомоловым, слухи стали ходить еще в конце 2018 года. Кульминацией стали сообщения о том, что ее муж, актер Максим Виторган, не выдержав унизительных публичных пересудов, вывел режиссера на разговор и ударил по лицу. Сейчас о драке Константин Богомолов говорит туманно и иронически: "Рассматриваю это как желание прикоснуться к прекрасному".

Режиссер развил мысль. "Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться", – выразил надежду Константин Богомолов.

Весной Ксения Собчак и Максим Виторган официально объявили о своем расставании. Теперь каждый из них счастлив в новых отношениях: у актера роман с молодой актрисой Нино Нинидзе (они даже познакомили своих детей), а телеведущая перестала скрывать любовную связь с режиссером Константином Богомоловым.

Ходят слухи, что влюбленные собираются пожениться. Тот предпочел не распространяться на эту тему: "Особо не комментирую личную жизнь. Хотел бы продолжать в том же духе. Она и так слишком на виду". При этом Богомолов дал понять, что не намерен скрываться от общественности и продолжит публиковать у себя в Instagram-аккаунте откровенные посты.

"Сеть – один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда – кричать. Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид", – высказал мнение режиссер.

Константин порассуждал об отношениях между мужчиной и женщиной. "Вот мама всегда учила, что отношения с женщиной будут долгими, если в них есть игра. Однако это не отменяет серьезности, правда? Все нужно делать по-настоящему, при этом жить легко, в радость. Жизнь – счастье, рай, она полна изменений, лукавства. Я про это, а не про занудство и страдания. Ненавижу пафос, прямо трясет от него. Чувство может умереть, если относиться к нему излишне серьезно. А прекрасный флирт не отрицает супружеской верности", – цитирует Константина Богомолова ТАСС.