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Невеста известного актера устроила грязные разборки у Шепелева

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com
Актера Александра Хмельницкого вызвала на детектор лжи возлюбленная Диана Дорофеева. В эфире ток-шоу "На самом деле" на Первом канале артист клялся, что не изменяет избраннице. 
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Дорофеева заподозрила любимого в измене, когда ей на электронную почту пришли странные письма. Неизвестный человек прислал Диане фотографии, компрометирующие Александра.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"После празднования помолвки я начала получать угрозы. Но этим не закончилось, где-то через неделю начали появляться фото и видео молодой девушки, которая гуляет с Сашей, обнимает его целует. Я не хотела этому верить, я спрашивала у Саши, а он не знает, не понимает", – рассказала Дорофеева в эфире ток-шоу "На самом деле".

Более того две недели назад на пороге дома Дианы, появилась 24-летняя Анастасия Малевская. Девушка сообщила, что собирается замуж за Хмельницкого, якобы артист даже сделал ей предложение. Анастасия предъявила помолвочное кольцо и заявила, что это подарок Александра. Также молодая особа принесла кошелек, принадлежащий актеру.

"Сказала: "Он забыл его у меня". Я пыталась с ней поговорить по-хорошему, она начала кричать, орать, что ее избивает. Я открываю этот кошелек при ней, а там, кроме нескольких купюр и мелочи, моя фотография с вырезанными глазами", – рассказала участница сегодняшнего выпуска "На самом деле".

Сам Александр Хмельницкий утверждает, что встречался с Анастасией Малевской один раз – они случайно пересеклись на улице. Однако проверка на детекторе лжи показала, что артист врет.

После в студии появилась дочь Александра – Анастасия Хмельницкая. Девушка обвиняет Диану в чудовищных вещах.

"Эта женщина просто мстит мне, она не останавливается в своих кознях, уже дошло до того, что она пытается развести меня с моим мужем", – рассказала дочь актера ведущему "На самом деле" Дмитрию Шепелеву.

Экспертам программы удалось выяснить, что между Дианой и дочерью артиста -Анастасией – давний конфликт. Женщины на дух друг друга не переносят. Дорофеева действительно пыталась расстроить брак падчерицы.

Также благодаря полиграфу в студии "На самом деле" стало ясно, что Хмельницкая и Малевская знакомы. Анастасия в сговоре с подругой пыталась сорвать свадьбу отца. Александр действительно знаком с приятельницей наследницы, однако романтических отношений между ними никогда не было.

Автор: 19 августа 2019, 18:16

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