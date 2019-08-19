Довольную Наташу Королеву застали возле бутылок в Крыму

Исполнители побывали в Массандре. Посетила святая святых крымского виноделия и Наташа Королева. Фотодоказательства опубликовала в Twitter украинский блогер Roksolana Today.
В подписи к снимкам она отметила, что звезды прибыли "прибухнуть на халяву". На одном из фото улыбающаяся Наташа Королева с томным взглядом держит в руке бокал. На другом она запечатлена с не менее довольным видом, проходящей мимо столика с бокалами.
Некоторые пользователи Сети раскритиковали певицу за внешний вид. "Почему Королева вечно выглядит как баба-колхозница одетая шмотом с рынка? (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. Ред.)" – написала одна из них.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины запретила Наташе Королевой въезд в страну. Певица возмутилась тем, что на одном из украинских каналов транслировали ее концерт, с которым звезду не пустили приехать на родину.
Как писали "Дни.ру", недавно СМИ сообщили, что Наташа Королева готовится к пополнению в семье. Певица разместила в Stories Instagram скриншот статьи под названием "Наташа Королева готовится стать бабушкой". По словам артистки, заголовок материала не соответствует действительности.
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