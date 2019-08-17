Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 августа 2019 года

"Колобок": мокрый Билан поразил богачей Монако
Певец Дима Билан принял участие в Русском музыкальном фестивале в Монако. Корреспондент "Дни.ру" оценил выступление артиста.
На сцене исполнитель выложился по полной. Под конец выступления его мокрую футболку можно было выжимать.
"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков
Музыкальный продюсер умеет постоять за себя. В последнем посте в Instagram Яна Рудковская обратилась к критикам.
Звезда разместила ролик, на котором она позирует в коротком платье и обуви на высоком каблуке. "Специально для тех, кому так важны мои ноги, их длина и ширина, размер ног и мои коленки!", – написала она.
Материал дополняется.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мужчина стрелец
Сын позор семьи
Дети и родители
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Я очень люблю музыку
Выйти замуж на мусульманина
Сбила собаку
Почему муж отдаёт все деньги жене?