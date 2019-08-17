Панайотов высказался об уходе от Лепса

Певец поделился деталями отношений со своим продюсером. Александр Панайотов рассказал, собирается ли уйти в свободное плавание.

В последнее время музыкальные продюсеры часто конфликтуют со своими подопечными. В частности, Наргиз Закирова начала выяснять финансовые отношения с Максимом Фадеевым.

Интересно, затронула ли эта волна Александра Панайотова. Чтобы развеять домыслы и возможные слухи, певец сообщил, как у них обстоят дела с Григорием Лепсом. Ведь ранее артист подписал пятилетний контракт с продюсерским центром Лепса после шоу "Голос", где Григорий был его наставником.

По словам исполнителя, у них с продюсером "все замечательно. "Григорий меня уважает как артиста. У нас нет такой формы отношений, как подчиненный – босс: мы работаем абсолютно на равных, на дружественной волне", – цитирует звезду Teleprogramma.pro.

При этом Александр Панайотов добавил, что Лепс в творчестве пытается направить его на путь истинный и всячески поддерживает. Например, определиться с "хитовостью песен". "В общем, он для меня и дружеское плечо, и надежный тыл, и музыкальный папа", – заявил Александр Панайотов.

Что касается того, собирается ли певец в перспективе уйти в свободное плавание, он ответил философски. "Я прекратил думать о будущем, потому что лучше жить здесь и сейчас", – сказал артист. Александр Панайотов добавил, что не чувствует какой-то ущемленности из-за того, что работает с продюсером по контракту.

"Я могу делать все, что я хочу", – резюмировал Александр Панайотов.