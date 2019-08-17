"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков

Соцсети музыкального продюсера вновь подверглись нападению недоброжелателей. Яна Рудковская не выдержала и устроила дефиле для злопыхателей.

В личном Instagram знаменитость опубликовала короткое видео. В кадре Яна Рудковская вышагивает в коротком черном платье и туфлях на шпильке.

Ниже звезда отметила, что этот пост посвящен критикам, которые постоянно к ней придираются. "Специально для тех кому так важны мои: ноги, их длина и ширина, размер ног и мои коленки! Берите лупу, оденьте линзы и пристально начинайте искать ты самую соломинку, нашли??? Отлично)) А теперь бегом к своему зеркалу и смотрим на себя любимую) Бревно увидели? Нет? Тогда шансов совсем мало, а вот если увидели, значит пост сработал))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.), – заткнула рты завистникам Яна Рудковская.

Ниже продюсер решила раз и навсегда закрыть тему своих якобы непропорциональных ног. Звезда сообщила, что носит размер обуви – 36,5 при росте 168 сантиметров.

"Думаю, что если в 44 года у Вас будут не хуже, а лучше я буду только счастлива за Вас и Ваши параметры! Меня все во мне устраивает, а что не устраивает, над этим усиленно работаем) 🤟🏻", – резюмировала Рудковская.

Напомним, в соцсетях продюсера постоянно упрекают в использовании фотошопа. Интернет-обыватели уверены, что Яна Рудковская удлиняет себе ноги на снимках с помощью ретуши. Якобы в жизни знаменитость менее эффектна.