Киркорова внесли в черный список за грубые нарушения

Артисту впаяли три штрафа. В черном списке ФССП исполнитель находится с 9 августа. Судебные приставы требуют от Филиппа Киркорова оплатить штрафы от ГИБДД по Тверской области на сумму 2000 рублей.
Примечательно, что певец получил три штрафа еще в апреле текущего года. Видимо, поп-король торопился домой с концерта – 11 апреля Филипп Киркоров выступал в Твери с новым шоу "Я+R" – #Цвет настроения", сообщает сайт "Комсомольская правда".
Однако Филиппу Киркорову далеко до нарушениям до скандального актера Алексея Панина. На сайте судебных приставов они занимают добрых 11 страниц . Всего у артиста скопилось аж 213 неоплаченных задолженностей. Список "оплошностей" звезды богат и разнообразен: от 500-рублевых за нарушение ПДД до миллионных просрочек по кредитам. Всего Панин задолжал около трех миллионов рублей. Из-за этого актер с марта прошлого года по решению суда не может покидать пределы России и садиться за руль из-за долгов.
Напомним, ранее Филипп Киркоров выступил на музыкальном фестивале "Жара". Артист удивил поклонников неожиданным брутальным имиджем. Как писали "Дни.ру", исполнитель в образе Жана Рено из фильма "Леон" спел с певицей Zivert ee хит Life.
Фото Филипп Киркоров выложил на своей странице в Instagram. Фолловеры сошлись во мнении, что ему очень идет такой стиль.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мужчина стрелец
Мальчики
Дети и родители
Сын позор семьи
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Выйти замуж на мусульманина
Сбила собаку
Почему муж отдаёт все деньги жене?