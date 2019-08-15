"Куда еще лучше?": жена Прилучного привела в восторг стройной фигурой в купальнике

Агата Муцениеце продемонстрировала пресс на новом снимке. Актриса считает, что ей нужно еще работать над собой.

Агата Муцениеце отправилась отдыхать в Испанию вместе с мужем Павлом Прилучным и детьми. Пока супруг играл с отпрысками в бассейне, актриса погрелась на солнце и сделала снимок, причем все внимание сконцентрировала на своей фигуре.

По мнению Агаты, ей нужно качать пресс, чтобы он стал рельефным. Тот, который у нее сейчас, девушке совсем не нравится. "С сегодняшнего дня, дала себе клятву – качать пресс – 100 раз в день, каждый день (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) даже саму себя заинтриговала))) сегодня сделала уже 50! Ааа даааа. и планку по 3 минуты в день) А то тут все так вкусно, опасно", – сообщила актриса.

Однако у поклонников другое мнение. Они уверены, что Муцениеце и так красива: "Какой пресс, Агата вы в отличной форме! Красотка", "Милая Агата, вы и так красивая. Вам это не надо. Люблю вас", "Агата, фигура супер", " Господи, куда еще лучше– то? Вы большая молодец, отличный мотиватор для других. Так держать!" Некоторые поддержали любимицу и пообещали, что будут приводить себя в форму вместе с ней.

Агата Муцениеце пыталась похудеть после рождения дочери Мии. Актриса придерживалась правильного питания, делала силовые упражнения и занималась шестовым стриптизом, сообщает StarHit. Сейчас жена Павла Прилучного предпочитает утренние пробежки, которые совершает вместе с подругой, актрисой Ольгой Сухаревой.