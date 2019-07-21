Агата Муцениеце отказалась поздравлять мужа с годовщиной

20 июля годовщина свадьбы Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. В честь этого актриса опубликовала пост в своем Instagram.

На снимке звезда обнимает вырезанного из картона канадского поп-певца Джастина Бибера. "Нам сегодня 8 лет! Никаких признаний и высокопарных эпитетов вы не дождетесь! Ибо жизнь – это не социальные сети!", – подписала фото актриса.

Поклонники сразу начали поздравлять супругов и оставлять добрые пожелания. "Долгой и счастливой вам! И что бы не было, самое главное, вместе!", "Берегите себя и свою семью", "Мы вас очень сильно любим! Вы самая лучшая и самая любимая пара!", "Бесконечного счастья вам!", – от всей души писали преданные фанаты.

"Вы ж мои любимые гусятки! Пью за вас третьи сутки!", – признался пользователь Сети.

Отметим, супруги постоянно становятся участниками грязных сплетен. Уже неоднократно всплывали слухи об их разводе, но возлюбленные лишь смеются над этим. Они счастливы вместе и воспитывают двух прекрасных малышей – 6-летнего сына Тимофея и 3-летнюю дочку Мию.

Напомним, Павел и Агата познакомились около 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа". Муцениеце на тот момент находилась в отношения, которые шли прямиком к свадьбе, поэтому Прилучный буквально увел девушку из-под венца.



