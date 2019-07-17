"Ужас!": Прилучный превратил маленькую дочь в старуху

Несколько дней назад отечественные знаменитости открыли для себя приложение, которое состаривает и омолаживает лица на фото. Соцсети заполонили снимки знаменитей, пропущенные через эту программу. Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Кристина Асмус, Стас Садальский и другие звезды уже похвастались ретушированными кадрами.
Между тем актер Павел Прилучный заткнул за пояс всех. Артист "состарил" фото своей трехлетней дочери Мии и опубликовал его в Instagram . "Баба Мия что-то замыслила!" – подписал Павел Прилучный пост.
Идею применить модный фильтр к снимку маленькой девочки многие раскритиковали. Интернет-обыватели отмечали, что смотреть на подобное им неприятно.
"Ну вот и вы туда же!", "Ужас!", "Вам делать нечего?", "Фу!", "Зачем делать такое неуместное фото?", "Идиотизм", "Что ты курил, Паша?", – распекали Павла Прилучного комментаторы.
К слову, среди пользователей Сети нашлись те, кто оценил юмор артиста. Отмечалось, что "бабушка" Мия очень похожа на королеву Елизавету II, актрису Ирину Розанову и свою мать Агату Муцениеце.
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