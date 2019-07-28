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"Звездил, хамил и был странным": Муцениеце о первом впечатлении от Прилучного

Аната Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: www.globallookpress.com.
Актриса вспомнила первую встречу с будущим тогда еще мужем. По словам Агаты Муцениеце, Павел Прилучный сначала не произвел на нее впечатление.
прочитано 260 раз

Артисты познакомились на съемках телесериала "Закрытая школа". Первое время Агата Муцениеце сомневалась, что сможет работать с таким человеком, как Павел Прилучный.

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

"Ничего не екнуло, потому что он много выпендривался и плохо себя вел. Звездил, хамил и был странным. Помню, я тогда подумала: "Боже, и мне с ним еще работать столько времени". Но когда мы чуть больше пообщались, я поняла, что он нормальный парень, а поведение – просто защитная маска", – сказала артистка в интервью изданию tbeauty.ru.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе уже восемь лет. Звезды воспитывают двоих детей – шестилетнего Тимофея и трехлетнюю Мию.

Артистка не раз говорила, что ее отношения с мужем нельзя назвать идеальными. Супруги часто ссорятся по пустякам, в частности из-за ревнивого нрава Прилучного. Звезда научилась не обращать внимания на эмоциональные вспышки возлюбленного. Агата Муцениеце и Павел Прилучный учатся избегать конфликты.

Автор: 28 июля 2019, 15:01
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