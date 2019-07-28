"Звездил, хамил и был странным": Муцениеце о первом впечатлении от Прилучного

Артисты познакомились на съемках телесериала "Закрытая школа". Первое время Агата Муцениеце сомневалась, что сможет работать с таким человеком, как Павел Прилучный.
"Ничего не екнуло, потому что он много выпендривался и плохо себя вел. Звездил, хамил и был странным. Помню, я тогда подумала: "Боже, и мне с ним еще работать столько времени". Но когда мы чуть больше пообщались, я поняла, что он нормальный парень, а поведение – просто защитная маска", – сказала артистка в интервью изданию tbeauty.ru.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе уже восемь лет. Звезды воспитывают двоих детей – шестилетнего Тимофея и трехлетнюю Мию.
Артистка не раз говорила, что ее отношения с мужем нельзя назвать идеальными. Супруги часто ссорятся по пустякам, в частности из-за ревнивого нрава Прилучного. Звезда научилась не обращать внимания на эмоциональные вспышки возлюбленного. Агата Муцениеце и Павел Прилучный учатся избегать конфликты.
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