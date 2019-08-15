"Безобразие": дерзкая выходка Бузовой разгневала Ланового и Басилашвили

Актеры Василий Лановой и Олег Басилашвили высказались по поводу неудачной шутки Ольги Бузовой. Об этом сообщают СМИ.

Ольга Бузова навлекла скандал на свою голову, выложив видео, где облизывает тарелку и поясняет свое действие тем, что является "блокадницей". Подобные слова возмутили не только пользователей Сети, но и известных людей.

Ранее по этому поводу высказались Михаил Боярский и Илья Резник, которые назвали поступок теледивы безнравственным. Теперь прокомментировать ситуацию решили народные артисты СССР Василий Лановой и Олег Басилашвили, возмущенные необдуманной шуткой ведущей.

Актер из фильма "Мастер и Маргарита" назвал действия Ольги безобразием. "Каждый из нас должен снять… Не знаю... Встать на колени перед оставшимися в живых блокадниками и попросить у них прощения за то, что мы все-таки что-то ели во время войны. Жмых ели, американская помощь до нас доходила. Блокада – это страшное горе города нашего, людей, которые в нем жили. И победила в этом горе их духовность, интеллигентность, их самопожертвование во имя других", – пояснил Басилашвили. В свою очередь Лановой отметил, что Бузова вела себя мерзко.

Нелепая выходка Ольги Бузовой добралась и до политического шоу "60 минут". Ведущий программы Евгений Попов связался со звездой в прямом эфире и попросил пояснить ситуацию, сложившуюся вокруг ее персоны.

Певица заверила, что не хотела никого обидеть и смеялась только над собой. Она добавила, что получила прекрасное воспитание, а видео удалять не собирается – старается не обращать внимания на гневные комментарии.

Скандал не оставил равнодушным и другого ведущего телеканала "Россия 1". Владимир Соловьев отметил, что есть такие понятия, которые лучше не затрагивать даже в шутку.

Он посоветовал Бузой, у которой "душа глухая", продолжать облизывать тарелку молча. При этом Соловьев согласился с мнением большинства: певица не хотела никого оскорбить, передает Lenta.ru.