"Не надо воспитывать": Бузова дерзко ответила на нападки Резника

Поющей телеведущей пришлось оправдываться за шутку о блокаднице. Ольга Бузова объяснила, почему не считает свое высказывание оскорбительным.

Артистка сообщила, что бурная реакция общественности для нее была неожиданной. Ольга Бузова подчеркнула, что ее малая родина – Санкт-Петербург, она любит свой город, почитает ветеранов Великой Отечественной войны и с уважением относится к памяти тех лет.

"Все знают, что я родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками. Они жили в блокадном Ленинграде, и у нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила", – добавила вокалистка.

Ольга отметила, что злопыхателям следовало бы досмотреть видео до конца. По словам артистки, у всех, кто видел его целиком, никаких претензий не возникло.

"Я разговаривала сейчас с ветеранами и со своими бабушками, они мне сказали, что мои слова их чувства не задели, они, наоборот, гордятся, что я рассказываю молодой аудитории про ужасы той войны. Для меня ценно именно их мнение, а не крики диванных критиков, которые что-то пишут под моими постами, и не тех людей, которые сейчас активно пиарятся", – цитирует Ольгу Бузову Super.ru.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" знаменитость сообщила, что удалять резонансную публикацию не собирается. По словам поющей телеведущей, вся страна говорит о ней уже 15 лет, поэтому на гневные отзывы о себе уже не обращает внимания. При этом Ольга Бузова извинилась перед теми, кого мог оскорбить ее пост, пояснив, что в ролике она шутила "только над собой". Также Ольга немного дерзко попросила "не воспитывать" ее, так как в детстве ей дали "потрясающее воспитание".

Напомним, недавно Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик, в котором лижет тарелку. Увидев, что ее снимают, ведущая захохотала. "Ты прикалываешься? Ну вкусно если мне! Я блокадница!" – выпалила девушка. После этого разразился скандал.

На резонансное видео отреагировал советский и российский поэт-песенник Илья Резник. Он рассказал, что в далеком 1942 году был блокадным ребенком в Ленинграде. Именно поэтому его до глубины души задело высказывание певицы. "Мы пухли от голода, а вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег", – сказал Резник.