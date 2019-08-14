Неожиданный поворот в скандале с лижущей "блокадницей" Бузовой

Ольга Бузова снова в центре скандала. Общественность бурно отреагировала на слова поющей ведущей, назвавшей себя блокадницей.

Недавно Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик, в котором лижет тарелку. Увидев, что ее снимают, ведущая захохотала. "Ты прикалываешься? Ну вкусно если мне! Я блокадница!" – выпалила девушка. Разразился скандал.

Общественность буквально озверела от слова "блокадница". Подписчики телеведущей уверены: разъезжающая по курортам и питающаяся деликатесами Бузова и представить себе не может, как выживали люди в блокадном Ленинграде.

Не остались в стороне и знаменитости. Легендарный актер Михаил Боярский жестко приложил звезду "Дома-2". Он назвал Ольгу глупым человеком и призвал не обращать внимания на ее слова. "Мало ли что она может сказать? Она может написать только в сортире что-нибудь. Вот это ее уровень", – заявил артист репортерам "Царьграда".

Разгневался и Илья Резник, которому ребенком довелось жить в осажденном Ленинграде. Поэт подчеркнул: получай Бузова 125 граммов хлеба в день, она, может быть, и не сказала бы такого. По его мнению, ведущая обидела блокадников.

Впрочем, не все так однозначно – вряд ли Ольга хотела кого-то оскорбить. Если внимательно посмотреть ее Stories, станет понятно, что у ролика есть продолжение. Отсмеявшись, девушка поясняет: бабушка приучила ее доедать до конца.

На защиту Ольги Бузовой встал Telegram-канал "Героиня Татлера". "Оля родилась в Ленинграде, ее бабушка пережила блокаду. Это тот случай, когда евреи рассказывают анекдоты о холокосте, не более. Мода всем оскорбляться, а особенно "газовать" при слове "блокада" случилась намного позже, чем маленькой Оле бабушка велела все доедать до последней крошки, рассказывая о блокадных пайках. Бузова с ее непосредственной реакцией – это то, как выглядит живая память народа о страшной трагедии предков. Облизывающая тарелку Оля Бузова помнит о блокаде. Люди, которые пытаются ее сейчас "подраспять", вспоминают о блокаде только по сигналу к очередной глубочайшей оскорбленности "Не тронь святое!" – рассудили в издании. Вряд ли Ольга Бузова могла предположить, что непосредственность выйдет ей боком.